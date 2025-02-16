إبراهيموفيتش يشيد بـ «هيمنة» ميلان



ميلانو (رويترز)



تولى زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان السابق، ومستشار النادي حالياً، مسؤولية الحديث إلى وسائل الإعلام، بعد فوز الفريق الصعب 1-صفر على هيلاس فيرونا، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وقال إن الفريق هيمن على المباراة رغم تسجيله هدفاً واحداً فقط.

وقال: «هذا فوز مهم للغاية، صحيح أننا سجلنا هدفاً واحداً فقط، لكننا سيطرنا على المباراة».

وحل إبراهيموفيتش بدلاً من المدرب سيرجيو كونسيساو، الذي كان حزيناً بسبب وفاة رئيس بورتو جورجي نونو بينتو دا كوستا، الذي توفي عن عمر يناهز 87 عاماً.

وكان لدى كونسيساو، لاعب ومدرب بورتو السابق، علاقة وثيقة مع بينتو دا كوستا وحققا معاً العديد من الألقاب.

وأبلغ إبراهيموفيتش شبكة سكاي سبورت إيطاليا: «أنا هنا لأن المدرب موجود في غرفة تبديل الملابس، ويشعر بحزن شديد بسبب وفاة رئيس بورتو الذي كان بمثابة والده، ولهذا السبب أنا هنا».

ورغم الصعوبات التي واجهها ميلان في اختراق دفاع فيرونا، فقد نجح الفريق في تأمين الفوز عندما سجل سانتياغو خيمينيز هدف الفوز بضربة رأس في الدقيقة 75.

وجاءت بداية الدولي المكسيكي خيمينيز، الذي انضم إلى ميلان في وقت سابق من الشهر الجاري، قوية للغاية في الدوري الإيطالي، بعدما سجل هدفين في أول مباراتين له بالمسابقة.

وأضاف إبراهيموفيتش: «كنت أتوقع أن تسير الأمور على ما يرام لأن خيمينيز من الأشخاص الذين يحبون تسجيل الأهداف، وهذا الفريق قادر على إيصال الكرة إلى منطقة الجزاء، وعليك فقط مهاجماً أن تكون مستعداً لملاقاتها ووضعها في الشباك، وليس من السهل على لاعب أجنبي القدوم، واللعب في الدوري الإيطالي، لكننا نساعده على الاستقرار والحصول على قوة خطوة بخطوة».