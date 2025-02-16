يوفنتوس يتحدى الإنتر.. «الثنائيات» المنتظرة والتشكيلة المتوقعة

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل إنتر وصيف الدوري الإيطالي حالياً بفارق نقطتين عن نابولي، لقاء تحدٍ من نوع آخر، بمواجهة من العيار الثقيل أمام يوفنتوس على ملعبه وبين جماهيره، وهي المتعطشة لمواصلة تألق «البيانكونيري» أمام كتيبة سميوني إنزاجي.

ويتوقع أن تشهد موقعة القمة الإيطالية، والتي تقام عند الساعة 11:45 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ثنائيات تكتيكية داخل الملعب سيكون لها تأثيرها في النتيجة المرتقبة، حيث سيضع تياجو موتا ثقته في راندال كولو مواني مرة أخرى، بينما يبدو سيموني إنزاجي على استعداد للاعتماد على شراكة لاوتارو مارتينيز ومهدي طارمي في مواجهة «ديربي إيطاليا».

ويعيش مرحلة أفضل نسبياً مع تياجو موتا، حيث يسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري، كأطول سلسلة انتصارات منذ تولى موتا المسؤولية في بداية الموسم، وفي غضون ذلك، يمتلك إنتر فرصة للانتقال إلى صدارة الجدول بفوزه على «البيانكونيري» بعد تعادل نابولي الممتع 2-2 مع لاتسيو مساء أمس.

ويتوقع ان يبدأ تياجو موتا المباراة بوجود كينان يلديز من مقاعد البدلاء هذا المساء، لصالح ثلاثي هجومي مكون من فرانسيسكو كونسيساو وويستون ماكيني ونيكو جونزاليس أو صامويل مبانجولا، حيث تم استبدال يلديز أيضاً في الشوط الأول من فوز يوفنتوس 2-1 في دوري أبطال أوروبا على آيندهوفن مساء الثلاثاء الماضي، ومن المتوقع أن يتم منح راندال كولو مواني المشاركة على حساب دوسان فلاهوفيتش في المقدمة.

وبحسب «توتو سبورت»، فقد يلعب تيون كوبماينرز في دور خط الوسط بينما يتم إراحة مانويل لوكاتيلي للمواجهة المرتقبة أمام ريق آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، مما يعني أن تورام هو من سيبدأ المباراة.

أما عن المصابين فلا يزال دوجلاس لويز غير متاح بسبب إصابة طفيفة، وسيكون بيير كالولو خارج التشكيلة، وكذلك الغائبون منذ فترة طويلة، جليسون بريمر، وخوان كابال، وأركاديوس ميليك.

وعلى الجانب الآخر رحب إنتر بعودة ماركوس تورام للتدريبات أمس السبت بعد خروجه في الشوط الأول من الفوز 2-1 على فيورنتينا، ومن المتوقع أن يبدأ مهدي طارمي المباراة إلى جانب لاوتارو مارتينيز في الهجوم.

كما عاد دينزل دومفريز من إيقافه لمباراة واحدة، وتعافى فيديريكو دي ماركو من الإنفلونزا التي أبعدته عن فوز فيورنتينا يوم الاثنين الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ كلاهما في مركز الظهير مع الثلاثي المفضل لدى إنزاجي في خط الوسط نيكولو باريلا وهاكان تشالهانوجلو وهنريش مخيتاريان بينهم.

وأيضا عاد فرانشيسكو أكيربي، ومن المرجح أن يبدأ بدلاً من ستيفان دي فريج في منتصف الثلاثي الخلفي، ومن المتوقع أيضاً أن يلعب بنيامين بافارد وأليساندرو باستوني في الدفاع.

أما عن التشكيلة المتوقعة وفق وسائل الإعلام الإيطالية فيتوقع أن تكون كالتالي:

يوفنتوس (4-2-3-1): دي جريجوريو، وياه، جاتي، فيجا، سافونا، تورام، كوبماينر، كونسيساو، ماكيني، جونزاليس، كولو مواني.

الإنتر (3-5-2): سومر، بافارد، أكيربي، العصي؛ دومفريز، باريلا، تشالهانوجلو، مخيتاريان، ديماركو، لاوتارو مارتينيز، تاريمي.