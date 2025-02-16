الوصل يسعى لتجنب «كبار النخبة» بالفوز على الهلال السعودي

معتز الشامي (أبوظبي)

يضع الجهاز الفني للوصل بقيادة الصربي ميلوش، اللمسات الأخيرة على تشكيلة وطريقة لعب فريقه في مراني اليوم وغدٍ الاثنين، قبل اللقاء المرتقب بعد غدٍ الثلاثاء، أمام الهلال السعودي، على استاد زعبيل بدبي.

ويسعى الوصل لإنهاء مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة بالشكل المثالي، عندما يواجه منافسه القوي الهلال السعودي، في الجولة الثامنة والأخيرة، عبر تحقيق نتيجة إيجابية تضمن البقاء بين المركزين الرابع أو الخامس في مجموعة الغرب، حال تعثر السد أمام باختاكور، حيث يمتلك الوصل 11 نقطة وضعته في المركز السادس، ويحل السد في الترتيب الرابع بـ 12 نقطة وله مباراة أخيرة مع باختاكور أيضاً في أوزبكستان، وسيكون الوصل أمام خطر التراجع في الترتيب للمركز السادس حال تلقي هزيمة أمام الهلال، وبالتالي يجد نفسه في مواجهة النصر السعودي بدور الـ 16 من البطولة، وكان الوصل قد خسر برباعية في المباراة الأخيرة أمام النصر بمرحلة الدوري بالبطولة ذاتها.

ويتسلح الوصل في مواجهة الهلال القوي، بالانتصارات الأخير في «دورينا» ضد النصر في «الديربي»، وقبلها ضد دبا الحصن، كما يرغب في استعادت الانتصارات في الآسيوية، بعد التعادل أمام الريان في الجولة السادسة والخسارة من النصر في الجولة السابعة، حيث لم يخسر الوصل في مرحلة الدوري بالبطولة سوى من الأهلي والنصر السعوديين، وهو ما يضع الصربي ميلوش مدرب الفريق أمام اختبار حقيقي ثالث في البطولة، بمواجهة الهلال السعودي أكثر المرشحين للفوز باللقب هذا الموسم، وبالتالي سيكون عليه إثبات ما لديه من قدرات لوضع بصمة خاصة في المحفل القاري مع «الإمبراطور».

ويعول ميلوش على قدرات جواو بيدور، الذي دعم الخط الأمامي للفريق، ولكنه لم يظهر قدراته بشكل كامل أمام النصر في الجولة الماضية، وستكون مواجهة الهلال السعودي فرصة جيدة أمام بيدرو لتقديم أوراق اعتماده آسيوياً لدى جماهير الوصل المتعطشة لإنجاز لفريقها في المحفل القاري، بعدما خطف الأنظار محلياً، بتفوقه في الأداء والمستوى الذي أظهره منذ انضمامه لكتيبة «الفهود» في الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الحالية يضم 24 فريقاً، مقسمين إلى منطقتي الشرق والغرب، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى الدور ثمن النهائي، حيث يلتقي الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، وهكذا.