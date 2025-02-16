نورا القبيسي بطلة ختام مهرجان أبوظبي للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

توجت الفارسة نورا حمد القبيسي بلقب ختام سباق أبوظبي للقدرة «مفتوح» لمسافة 120 كلم، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأقيم السباق بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، في ختام مهرجان أبوظبي للقدرة، الذي تضمن 3 سباقات انطلقت بسباق السيدات، وسباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

وجاء فوز البطلة نورا بعد أداء قوي، حيث قطعت المسافة الكلية على صهوة الجواد «إيزي بلاي» لإسطبلات البوادي، بإشراف سلمان الصابري، بزمن قدره 4:21:38 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.52 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة الفارس منصور خميس الشدي على «أبوندمس مون شدو» لإسطبلات «أف 3»، فيما جاءت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا في المركز الثالث على صهوة «سانتريم» لإسطبلات الوثبة وسجلت 4:21:52 ساعة.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ولارا صوايا.

وتوجه مسلم العامري بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه المستمر لرياضة الفروسية وسباقات القدرة في قرية الوثبة، قائلاً إن دعم وتوجيهات سموه انعكست إيجاباً على تطور السباقات من خلال تقديم المزيد من الفرسان والخيول.

كما توجه العامري بالتهنئة للفائزين والفائزات في سباقات مهرجان أبوظبي للقدرة، وشكر جميع المشاركين فيها على جهودهم التي قدموها، والتي كان نتاجها النجاح المميز الذي سجله المهرجان.

وأعرب عن سعادته بالختام الرائع للموسم الذي تضمن سباقات كبرى، تصدرها سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في نسخته الـ 26، والذي جاء ناجحاً ومميزاً على غرار الدورات الماضية.