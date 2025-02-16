6 ميداليات لشراع الإمارات في «دولية» ماليزيا

أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني للشراع الحديث، 6 ميداليات، مع ختام مشاركته في بطولة «لينكاوي الدولية» للشراع الحديث، التي جرت في ماليزيا بمشاركة 14 منتخباً آسيوياً، تقدمها أبطال وبطلات الإمارات، إضافة إلى منتحبات السعودية والهند وكمبوديا والفلبين وتايلاند والصين وتايوان وسنغافورة وإندونيسيا وإيران وفيتنام وهونج كونج وماليزيا (البلد المضيف).

وعانق أبطالنا المراكز الثلاثة الأولى في منافسات فئة إلكا 6، حيث حصل بطلنا الصاعد عثمان الحمادي على الميدالية الذهبية، ونال زميله بطلنا محمد الحمادي الميدالية الفضية، بينما حصل ماجد المرزوقي على الميدالية البرونزية.

وواصلت بطلتنا ضحى البشر تألقها في الساحة الدولية محققة المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات إلكا 6 فتيات، وحصلت بطلتنا كاميليا القبيسي على الميدالية البرونزية في منافسات إلكا 6 فتات تحت 17 عاماً، ونجحت زميلتهما مروة الحمادي (بطلة العرب 2024) في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات إلكا 4.

وأشاد محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث بالدعم المتواصل والمتابعة المستمرة من قبل الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس الاتحاد والجهود المقدرة والتعاون المثمر من قبل نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وكذلك العمل المتميز للجهاز الفني بقيادة المدير الفني زهير لباط وباتريك ألبير.

وقال محمد عبدالله العبيدلي، إن النتائج المحققة في المشاركات الخارجية يعد تأكيداً على النجاحات التي ظل يحققها المنتخب الوطني في مشاركاته الخارجية المتنوعة وحضوره المتميز في جميع المحافل، ومن بينها تربعه على الصدارة على المستوى الإقليمي من خلال تألقه في البطولتين العربيتين للمنتخبات والفتيات عام 2024، وحصوله على المراكز الأولى.