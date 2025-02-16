الإثنين 17 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

6 ميداليات لشراع الإمارات في «دولية» ماليزيا

6 ميداليات لشراع الإمارات في «دولية» ماليزيا
16 فبراير 2025 16:45

أبوظبي (الاتحاد)
حقق منتخبنا الوطني للشراع الحديث، 6 ميداليات، مع ختام مشاركته في بطولة «لينكاوي الدولية» للشراع الحديث، التي جرت في ماليزيا بمشاركة 14 منتخباً آسيوياً، تقدمها أبطال وبطلات الإمارات، إضافة إلى منتحبات السعودية والهند وكمبوديا والفلبين وتايلاند والصين وتايوان وسنغافورة وإندونيسيا وإيران وفيتنام وهونج كونج وماليزيا (البلد المضيف).
وعانق أبطالنا المراكز الثلاثة الأولى في منافسات فئة إلكا 6، حيث حصل بطلنا الصاعد عثمان الحمادي على الميدالية الذهبية، ونال زميله بطلنا محمد الحمادي الميدالية الفضية، بينما حصل ماجد المرزوقي على الميدالية البرونزية.
وواصلت بطلتنا ضحى البشر تألقها في الساحة الدولية محققة المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات إلكا 6 فتيات، وحصلت بطلتنا كاميليا القبيسي على الميدالية البرونزية في منافسات إلكا 6 فتات تحت 17 عاماً، ونجحت زميلتهما مروة الحمادي (بطلة العرب 2024) في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات إلكا 4.
وأشاد محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث بالدعم المتواصل والمتابعة المستمرة من قبل الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس الاتحاد والجهود المقدرة والتعاون المثمر من قبل نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وكذلك العمل المتميز للجهاز الفني بقيادة المدير الفني زهير لباط وباتريك ألبير.
وقال محمد عبدالله العبيدلي، إن النتائج المحققة في المشاركات الخارجية يعد تأكيداً على النجاحات التي ظل يحققها المنتخب الوطني في مشاركاته الخارجية المتنوعة وحضوره المتميز في جميع المحافل، ومن بينها تربعه على الصدارة على المستوى الإقليمي من خلال تألقه في البطولتين العربيتين للمنتخبات والفتيات عام 2024، وحصوله على المراكز الأولى.

أخبار ذات صلة
منتخب الشراع إلى الدوحة للمشاركة في البطولة الدولية
5 ميداليات لـ «شراع الإمارات» في قطر
الشراع الحديث
اتحاد الشراع والتجديف
ماليزيا
آخر الأخبار
«بيورهيلث» تطلق هُوية مؤسسية جديدة لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق هُوية مؤسسية جديدة لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»
اليوم 12:54
جوارديولا: حظوظ «السيتي»1% أمام ريال مدريد في «أبطال أوروبا»
الرياضة
جوارديولا: حظوظ «السيتي»1% أمام ريال مدريد في «أبطال أوروبا»
اليوم 12:45
اتحاد الكرة يُنظم ورشة «حماية الطفل» لأندية «الأولى»
الرياضة
اتحاد الكرة يُنظم ورشة «حماية الطفل» لأندية «الأولى»
اليوم 12:40
ملقا يزيد أوجاع ريال مدريد في «الأسبوع الصعب»!
الرياضة
ملقا يزيد أوجاع ريال مدريد في «الأسبوع الصعب»!
اليوم 12:35
النصر يترقب المتأهل من القادسية والرفاع في «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يترقب المتأهل من القادسية والرفاع في «أبطال الخليج»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©