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شرطة أبوظبي تشارك في تأمين مهرجان الظفرة البحري

شرطة أبوظبي تشارك في تأمين مهرجان الظفرة البحري
16 فبراير 2025 17:54

 
أبوظبي (وام)

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تشارك شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في تأمين الدورة الـ16 لفعاليات مهرجان الظفرة البحري الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، من 14 إلى 23 فبراير 2025 على ساحل المغيرة في منطقة الظفرة في أبوظبي.
وأكدت مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، أهمية المهرجان في الاحتفاء بالتراث البحري، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز استراتيجية صون التراث الإماراتي، وتعريف أفراد المجتمع المحلي والسياح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر، من خلال باقة من المسابقات البحرية والشاطئية التراثية، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والتعليمية والألعاب التراثية.
ولفتت إلى اهتمامها بتطبيق أولويات شرطة أبوظبي الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، إلى جانب دورها في تسهيل إجراءات الدخول والخروج، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة للزوار، وتوفير الخدمات كافة بصورة متميزة وريادية.
وأشادت بالتعاون والشراكة مع هيئة أبوظبي للتراث في تعزيز مكانة أبوظبي، بوصفها حاضنة للمهرجانات التراثية والبرامج الثقافية التي تؤدي دوراً كبيراً في استدامة التراث ونقله جيلاً بعد جيل وإيصاله إلى مختلف دول العالم، وإسهام الفعاليات في تنشيط السياحة الداخلية، واستقطاب مزيد من الزوار محلياً وخارجياً.

الإمارات
أبوظبي
مهرجان الظفرة البحري
منطقة الظفرة
شرطة أبوظبي
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