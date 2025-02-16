كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور تتوج الأبطال



دبي (الاتحاد)



اختتمت منافسات فئة الناشئين في كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط مشاركة كبيرة من الشباب الواعد الذين أظهروا مهارات عالية، في مجال سباقات الصقور، وهذه الفئة خطوة مهمة في تعزيز الاهتمام بالتراث الإماراتي الأصيل، خاصة في رياضة الصقارة التي تُعد من أهم الرياضات التقليدية التي تعكس عراقة وثقافة المجتمع الإماراتي.

وشهدت البطولة إقامة ثمانية أشواط بمشاركة كبيرة لأكثر من 200 طير في فئتي صقور تبع وجير تبع.

وعلى صعيد النتائج، في شوط البرقع الذهبي تبع فرخ، حقق حمدان سهل الكندي المركزين الأول والثاني بالطير «كسار» بزمن 18:936 ثانية، و«جييج» بـ 19:806 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث إلى حمد راشد بن مجرن الكندي بالطير «ملدوغ» بـ 20:122 ثانية.

وفي شوط البرقع الذهبي جير تبع فرخ، تفوق محمد راشد المنصوري بالطير «السابح» بزمن 17:639 ثانية، وتبعه حمدان راشد بن مجرن الكندي بالطير «29» بـ 17:680 ثانية، ثم راشد حمدان بن مجرن الكندي بالطير «7» بـ 17:905 ثانية.

وكسب عبيد ثاني المهيري شوط البرقع الذهبي تبع جرناس، بالطير «تي 99» بزمن 18:086 ثانية، يليه محمد عمران النعيمي بالطير «الذيب» بـ 18:288 ثانية، وبخيت محمد النعيمي بالطير «كفو» بـ18:837 ثانية.

وفي شوط البرقع الذهبي جير تبع جرناس، تفوق حمد راشد بن مجرن الكندي بالطير «23» بزمن 17:214 ثانية، يليه محمد راشد المنصوري بالطير «عنيد» بـ 17:495 ثانية، ليعود حمد راشد بن مجرن الكندي، ويحقق المركز الثالث بالطير «غنتوت» بـ 17:535 ثانية.

وكسب محمد سالم الكتبي الشوط النقدي تبع فرخ، بالطير «خطير» بزمن 20:760 ثانية، وجاء أحمد سعيد العليلي في المركز الثاني بالطير «مسمار» بـ 20:985 ثانية.

قال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، إن فئة الناشئين تشكل جزءاً أساسياً من رؤية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في تعزيز استدامة التراث الرياضي والثقافي لأبناء الوطن، وفخورون برؤية شبابنا المبدعين يتنافسون في البطولة العريقة، التي تهدف إلى نقل الموروث الثقافي الخاص برياضة الصقارة إلى الأجيال الجديدة، وتقديم منصة لهم لتطوير مهاراتهم وتعزيز فهمهم لأهمية الرياضة في سياق تاريخنا وحضارتنا.

وأضاف أن البطولة لا تقتصر على كونها منافسة رياضية، بل هي مناسبة ثقافية اجتماعية مهمة تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل، حيث إن دعم الشباب يمثل استثماراً مهماً في المستقبل، ونسعى من خلال البطولة لتعزيز روح المنافسة والإبداع لدى الناشئين وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة التي تمثل جزءاً من تاريخنا العريق.