صلاح يهدد «قياسية» رونالدو وميسي!

معتز الشامي (أبوظبي)



يعد المصري محمد صلاح أحد أفضل تعاقدات ليفربول على الإطلاق، حيث يحتل حالياً المرتبة الثالثة في قائمة هدافي الفريق برصيد 238 هدفاً، وبعد رحيل يورجن كلوب، لم يكن ليفربول المرشح للفوز باللقب، ولكن يبدو أنهم الأقرب لرفع الكأس هذا الموسم، ومعادلة الرقم القياسي لمانشستر يونايتد بـ 20 لقباً في الدوري الإنجليزي.

ولعب صلاح دوراً فعالاً في سباق لقب ليفربول، حيث المساهمة بـ36 هدفاً في 24 مباراة بالدوري، وسجل اللاعب 27 هدفاً وصنع 19 هدفاً في 35 مباراة بجميع المسابقات.

لكن صناعة صلاح لهدف ليفربول الأول ضد إيفرتون رفعته إلى 23 صناعة، في مباريات الدوري خارج الأرض هذا الموسم، وهو ما يمثل رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي لـ «الريدز»، ومع تبقي 6 مباريات لليفربول خارج أرضه في الدوري، يمكن لصلاح أن يحطم الأرقام القياسية التي يحملها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وعند تحليل أرقام أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض في موسم واحد عبر الدوريات الخمس الكبرى منذ عام 2000، يهيمن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكان الثنائي الأسطوري أفضل لاعبين في العالم لمدة عقد، وإنتاجهما الهجومي مذهلاً، حيث أسهم رونالدو في 32 هدفاً لريال مدريد في مباريات خارج الأرض، خلال الدوري الإسباني 2014 - 2015 هو رقم قياسي، وفشل ميسي في تحطيم هذا الرقم القياسي خلال موسم 2012 - 2013، عندما أسهم في 31 هدفاً لبرشلونة بالدوري الإسباني.

ليس من المستغرب أن يسهم ميسي في أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض من أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى منذ عام 2000، سجل أيقونة برشلونة 343 هدفاً وتمريرة حاسمة على الطريق في إسبانيا وفرنسا، متقدما على كريستيانو بـ87 مساهمة، بحسب شبكة أوبتا، وأكمل إبراهيموفيتش (210) وروبرت ليفاندوفسكي (202) وكريم بنزيمة (183) المراكز الخمسة الأولى، ويأتي صلاح في قائمة العشرة الأوائل برصيد 146 مشاركة، ويمكن أن يصل إلى المراكز الخمسة الأولى، إذا مدد عقده مع ليفربول بعد هذا الموسم.