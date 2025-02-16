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الرياضة

بايرن ميونيخ متفائل بحسم مصير كيميتش

بايرن ميونيخ متفائل بحسم مصير كيميتش
16 فبراير 2025 18:03

 
ميونيخ (د ب أ)

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يأمل بايرن ميونيخ متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، أن يحسم قريباً مستقبل نجم وسطه جوشوا كيميتش، بعد النجاح في تأمين بقاء جمال موسيالا.
وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي للبايرن، بعد التعادل السلبي على ملعب باير ليفركوزن «نحن في محادثات جيدة مع جو، سيكون قراراً مهماً للغاية له، لكن الأمر بكل تأكيد لن يستغرق إلى الأبد، وسيتم اتخاذ القرار قريباً».
وأعلن النادي البافاري تمديد عقد موسيالا حتى 2030، ويأمل الآن في حسم بقاء كيميتش الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن العديد من الأندية الكبرى أبدت اهتمامها بضم كيميتش.
وقال كيميتش لمحطة «زد دي أف» التليفزيونية إن القرار لا يعتمد على لاعبين بأعينهم، لكن من المهم بالنسبة له أن يرى ما يحدث في النادي، حينما يتعلق الأمر بالأمور الشخصية. وأوضح كيميتش «الصورة تصبح أوضح، مددنا بعض العقود، لكني لا أجعل الأمر يعتمد على لاعبين بأعينهم».
ونجح بايرن ميونيخ مؤخراً أيضاً في تمديد عقد الحارس المخضرم مانويل نوير حتى 2026، والمدافع الكندي ألفونسو ديفيز حتى 2030 .
وأعرب ماكس إبيرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ لشؤون الرياضة، أيضاً عن تفاؤله بقرب حسم مصير كيميتش، وقال «ندرك تماماً ما نريده، جوش يدرك ما يريده، يرغب في البقاء في بايرن، يرغب في الفوز بدوري الأبطال، إذا لم يكن يرغب في البقاء، لن نكون في محادثات الآن».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
جمال موسيالا
جوشوا كيميتش
إيمانويل ماكرون
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