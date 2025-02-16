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الرياضة

راشد البلوشي «السادس» في «آسيوية الدراجات»

راشد البلوشي «السادس» في «آسيوية الدراجات»
16 فبراير 2025 18:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أنهى منتخب الدراجات مشاركته في بطولة آسيا بتايلاند، بخوض سباق الفردي العام أقوى سباقات البطولة لمسافة 171 كم، ونجح راشد البلوشي في الحصول على المركز الـ13 في أول مشاركة له مع المنتخب في البطولات الخارجية، إضافة إلى المركز السادس في سباق فردي ضد الساعة بالبطولة أيضاً.
وشارك المنتخب في البطولة للطريق بـ7 لاعبين هم أحمد المنصوري، راشد البلوشي، عبدالله جاسم، محمد المطيوعي، عبدالله الحمادي، هلال الحربي، يوسف أميري، إضافة إلى البطلة صفية الصائغ، ونجح المنتخب في الحصول على ميداليتين عن طريق محمد المطيوعي الذي أحرز ذهبية سباق الفردي ضد الساعة، وفضية السباق نفسه للبطلة صفية الصائغ.

 

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