برشلونة يخشى تجاوز «سقف الرواتب»

أنور إبراهيم (القاهرة)



نجح برشلونة خلال الأسابيع الأخيرة، في تمديد عقود عدد من اللاعبين المهمين، وربطهم بعقود جديدة طويلة الأجل، بينما جارٍ التفاوض مع لاعبين آخرين من أجل تجديد عقودهم.

ووسط مخاوف من تجاوز قواعد «اللعب النظيف»، سارع برشلونة بتجديد عقود قلبي الدفاع الإسباني باو كوبارسي، والأوروجواياني رونالد أراوخو، ولاعبي الوسط بيدري وجابي، وفي طريقه للانتهاء من تجديد عقود لاعبين آخرين، مثل البرازيلي رافينيا، و«الفتى الذهبي» لامين يامال.

ومن بين اللاعبين الذي يشكلون جزءاً من عملية تجديد العقود، قلب الدفاع الإسباني إنيجو مارتينيز الذي قدم موسماً جيداً تحت قيادة الألماني هانسي فليك المدير الفني، إلى أنه تعرض للإصابة مؤخراً، وينتهي عقده في يونيو المقبل، ولكن بنود العقد تعطي برشلونة الحق في التمديد له سنة إضافية، ومع ذلك يسارع «البارسا» بتجديد عقده قبل بدء السنة الإضافية، حتى يتجنب مخاطر رحيله مجاناً.

غير أن صحيفة «ماركا» كشفت النقاب عن حقيقة أن تجديد عقد مارتينيز تأخر بسبب الالتزام بقواعد «اللعب النظيف»، التي تتطلب ضرورة عدم تجاوز«سقف الرواتب»؛ لأن عقود أراوخو وكوبارسي وبيدري وجابي لم تترك إلا هامشاً ضيقاً يتحرك فيه النادي، وهو لا يكفي لتجديد عقد مارتينيز.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يعمل حالياً على إيجاد صيغ مختلفة لضمان تسجيل عقد مارتينيز في رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، وأخطرت إدارة «الكتالوني» مسؤولي «الليجا» بموقف اللاعب والاتصالات الجارية حالياً، ولكن الشيء المؤكد أن برشلونة يمكنه الاحتفاظ بخدمات اللاعب لمدة موسم إضافي، حيث قدم موسماً ممتازاً حتى إصابته، وأشاد به فليك، وكان يعتمد عليه أساسياً في قلب الدفاع، إلى جوار كوبارسي، خلال فترة إصابة أراوخو.