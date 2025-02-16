بلباو يسقط في فخ التعادل أمام إسبانيول



مدريد (أ ف ب)



سقط أتلتيك بلباو في فخ التعادل أمام مضيفه إسبانيول 1-1، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل فريق المدرب إرنستو فالفيردي بالابتعاد عن ملاحقه فياريال صاحب المركز الخامس، والذي تعادل بدوره أمام ضيفه فالنسيا بالنتيجة عينها، لكنه عزز سلسلته الإيجابية في الدوري بواقع ثمانية انتصارات وسبعة تعادلات في المراحل الـ15 الأخيرة.

ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، مبتعداً بفارق أربع نقاط عن فياريال الخامس (41)، فيما وصل إسبانيول إلى النقطة الرابعة والعشرين في المركز الخامس عشر.

وافتتح إسبانيول التسجيل عبر روبرتو فرنانديز (62)، قبل إدراك الضيوف التعادل عبر لاعبه المتألق أويان سانكيت الذي ترك بصمته محرزاً هدفه الخامس في آخر ثلاث مباريات في الدوري والثالث عشر هذا الموسم ضمن جميع المسابقات (77).