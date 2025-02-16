«طواف الإمارات» يُدشن «النسخة السابعة» من الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم الاثنين «النسخة السابعة» من «طواف الإمارات 2025»، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 من نخبة الدراجين في العالم، ويستمر إلى 23 فبراير.

يقام الطواف عبر سبع مراحل لمسافة إجمالية تبلغ 1013 كم، تبدأ في منطقة الظفرة، وتنتهي في مدينة العين، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق زمن فردي ضد الساعة في جزيرة الحديريات تمتد لمسافة 12.1 كلم.

وينطلق الطواف بمرحلة «محطة شمس للطاقة الشمسية» في منطقة الظفرة لمسافة 138 كم، تبدأ في الساعة الواحدة والنصف ظهراً من محطة الطاقة الشمسية «شمس»، وتنتهي في ليوا، وتعد مرحلة سرعة صحراوية تمر أغلبها على طرق واسعة ومستقيمة، حيث يدخل السباق منطقة من الكثبان الرملية البارزة التي تشكل معظم المرحلة، وسلسلة من الصعود والنزول إلى «تل مرعب» عبر دورتين في مسار الدراجات لمسافة 18.1 كم لكل دورة، ثم العودة إلى ليوا عند خط النهاية.



وتحدث نخبة من الدراجين المشاركين في طواف الإمارات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس أبوظبي الرياضي «الجهة المنظمة للطواف» بمتجر كولناجو بجزيرة الحديريات في أبوظبي، بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أحمد القبيسي، مساعد الأمين العام للمجلس بالإنابة، وعدد من ممثلي الشركات الراعية وداعمي الحدث، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وقال تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات إكس آر جي: «أشعر بالحماس لبدء الموسم من طواف الإمارات الذي أخوضه في موطن الفريق، ما يشكل حافزاً إضافياً مهماً للغاية لجميع أفراد الفريق».

وأضاف البطل السلوفيني تعليقاً على خوض طواف الإمارات 2025 مرتدياً قميص بطل العالم للمرة الأولى: «ارتداء قميص بطل العالم كان حلماً تحقق أخيراً، والقدوم إلى الإمارات، وارتداء هذا القميص في السباق شعور لا يوصف».

وقال: «خضت فترة طويلة من التحضيرات، ربما لم تختلف هذا العام عن سابقيه، ولكن أملك الثقة اللازمة ويحفزني فريق عمل رائع ومتكامل، ونحاول كتابة اسم فريق الإمارات مجدداً في هذا الطواف العالمي، والتواجد على منصة التتويج».



ويعد بوجاتشار أبرز المرشحين للقب النسخة السابعة لـ «طواف الإمارات»، والفائز بنسختي 2021 و2022، وبطل العالم الحالي، بعد موسم رائع قدمه في عام 2024، توجه بالفوز بطواف فرنسا الدولي، وجيرو إيطاليا.

ويتطلع البلجيكي لينارت فان إيتفيلت دراج فريق لوتو إلى الدفاع عن لقب «طواف الإمارات» الذي أحرزه العام الماضي، لاسيما بعد أن سجل الفوز في مرحلتين بطواف إسبانيا عام 2024.

وقال فان إيتفيلت: «شعور متميز أن أشارك في السباق مدافعاً عن لقبي، لدي ذكريات جيدة من العام الماضي هنا في طواف الإمارات آمل تكرارها».

وأضاف: «السباق سيكون صعباً جداً هذا العام، خاصة في وجود بوجاتشار، وبلا شك أن أجلس في المؤتمر بجوار بوجاتشار ونخبة نجوم الدراجات في العالم يضيف لي الكثير، وأحاول أن أظهر بصورة قوية وأن أحقق شيئاً متميزاً في السباق».

من جانبه، أكد البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب، أنه يسعى لمواصلة البداية الرائعة لموسم 2025 وفوزه بسباق العلا في السعودية الأسبوع الماضي.

وقال أكثر دراج فوزاً بمراحل «طواف الإمارات» منذ انطلاقته عام 2019 بخمس مراحل: «أريد تكرار الفوز والصعود على منصة التتويج في «طواف الإمارات» مرة جديدة، هذا الطواف واحد من أفضل السباقات في العالم، والفوز هنا يعني الكثير، لذلك أتطلع إلى الفوز بمراحل أخرى في هذا العام».

وقال الإسباني بيلو بيلباو دراج فريق بحرين فيكتوريوس، وواحد من أبرز المتنافسين في المراحل الجبلية على وجه الخصوص: «مرحلة العين على قمة جبل حفيت هي مرحلة جبلية كلاسيكية تعد سباقاً خاصاً واختباراً حقيقياً للدراجين، لكي تحقق الفوز بها يجب أن تقدم أقصى طاقة لديك، وأشعر بارتياح للتحضيرات التي قمت بها رغم أن الطواف يضم مراحل صعبة، ولكن أريد أن أقوم بتحديات كبيرة تساعدني على الفوز».

وقال البلجيكي جاسبر فيليبسن الذي يطمح إلى الفوز مجدداً في «طواف الإمارات»، بعد فوزه بمرحلتين في النسخ السابقة، كما يعد «طواف الإمارات» هو أول سباق له في الموسم: «أن يكون طواف الإمارات أول سباق أخوضه في الموسم هو أمر جيد، رغم قوة المنافسة ولوجود أفضل الدراجين».

وأضاف الفائز بالقميص الأخضر لطواف فرنسا 2023: «آمل أن أكون في حالة فنية وبدنية ممتازة طوال مراحل الطواف، أعتقد أن الطقس جيد في هذه الفترة، ويصب في مصلحة المنافسة، لذلك أضع الفوز بإحدى مراحل السرعة هدفاً لي في هذا العام».

وأشار جوناثان ميلان، دراج فريق ليدل تريك، إلى أهمية السباق والمستوى العالي للمنافسين، في الوقت الذي سيسعى ميلان لتحقيق الفوز بدعم من فريقه القوي.



مراحل الطواف

17 فبراير

الأولى: محطة شمس للطاقة الشمسية - مدينة زايد - قصر ليوا، 138 كم

18 فبراير

الثانية: جزيرة الحديريات «سباق ضد الساعة الفردي» 12.2كلم

19 فبراير

الثالثة: رأس الخيمة - جبل جيس، 181 كم

20 فبراير

الرابعة: شاطئ قدفع - الفجيرة - أم القيوين، 181 كم

21 فبراير

الخامسة: الجامعة الأميركية في دبي - جامعة حمدان بن محمد الذكية، 160 كم

22 فبراير

السادسة: نادي أبوظبي للدراجات - كاسر الأمواج في أبوظبي، 165 كم

23 فبراير

السابعة: استاد هزاع بن زايد - جبل حفيت، العين، 176 كم



القُمصان الرسمية

الأحمر: لمتصدر الترتيب العام «التوقيت الزمني» برعاية الشركة العالمية القابضة

الأخضر: لمتصدر الترتيب بالنقاط برعاية مبادلة

الأبيض: لأفضل درّاج شاب، برعاية نخيل

الأسود: لمتصدر تصنيف السرعة المتوسطة برعاية الدار



البث التلفزيوني

تقوم قناتا أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية بإنتاج تغطية مباشرة كاملة لكل مرحلة، مع توفير بث مباشر للجمهور المحلي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكامل، ويتم بث السباق مباشرة على يورو سبورت وديسكوفري بلس في جنوب آسيا وأوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ستايل لايف تغطية مباشرة في نيوزيلندا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا، أما في أميركا اللاتينية، يتم بث الحدث على دايركتف، بينما يتمكن المشجعون في الصين واليابان من متابعة السباق عبر زهيبو وجيه سبوتر، على التوالي.



فيلون

يتم استخدام نظام تتبع بيانات الدراجين عبر «فيلون» مرة أخرى في «طواف الإمارات»، حيث يحمل الدراجون وحدة صغيرة تحت مقاعدهم ترسل بيانات السرعة والقوة ومعدل التبديل مباشرة إلى البث الحي للسباق، ليتم نشر أبرز البيانات على فيلون وعلى القنوات الرسمية للسباق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد كل مرحلة.

كما تقوم فيلون بإنتاج لقطات متميزة من كاميرات مثبتة على الدراجات طوال السباق، وسيتم نشرها على نفس القنوات الاجتماعية بالإضافة إلى قناة فيلون على يوتيوب: www.youtube.com/veloncc