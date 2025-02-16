كوناتيه ينفي «شائعات» سان جيرمان وينتظر التجديد لليفربول



أنور إبراهيم (القاهرة)



أفادت أنباء صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان يستهدف الحصول على خدمات قلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتيه «25 عاماً» مدافع ليفربول الإنجليزي، الذي ينتهي عقده مع «الريدز» في «صيف 2026»، ولكن اللاعب خرج ليكذب هذه الأنباء، ويصفها بأنها مجرد «شائعات»، في حديث لموقع «تلي فوت».

إلا أن كوناتيه فضل أن يوضح أسباب ربط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، وقال: نشأت وكبرت في دوائر العاصمة الفرنسية، ولعبت كرة القدم مع أشقائي منذ نعومة أظفاري، وبدأت اللعب لنادي «باريس يونيفرستي كلوب»، ثم «باريس فوتبول كلوب»، بينما كان عمري 10سنوات، وانطلقت بعدها شاباً للعب في سوشو، ومنه إلى لايبزج الألماني، وانتهى بي الأمر في ليفربول.

واعترف كوناتيه بأن جميع أشقائه مشجعون لباريس سان جيرمان منذ الصغر، وقال: أول مباراة شهدتها لسان جيرمان كانت في 2011، ولعل ذلك ما جعل البعض يتصور إمكانية انتقالي إلى سان جيرمان بحكم نشأتي في باريس، ومن هنا كان التساؤل مطروحاً بشأن إمكانية انتقالي للعب في«حديقة الأمراء».

وكانت هذه المقدمة من كوناتيه هدفها إظهار مدى تعلقه بباريس مدينة مسقط رأسه، حيث يعود إليها لزيارة عائلته وأصدقائه، من دون أن يشير من قريب أو بعيد إلى رغبته في العودة للعب لأكبر أنديتها، مؤكداً تمسكه باللعب في «الأنفيلد»، بل أكد أيضاً أن ناديه الإنجليزي قدم له عرضاً لتمديد عقده.

وبعيداً عن هذه الشائعات التي تتردد أحياناً في باريس، مثلما تتردد أيضاً بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، قال كوناتيه: أركز هذا الموسم على الحصول على أكبر عدد من الألقاب مع ليفربول، أما فيما يتعلق بوضعي التعاقدي، أتركه لوكلائي للبت فيه.

وفي ختام حديثه، قال كوناتيه: أقدم هذا الموسم أفضل أداء لي خلال مشواري الكروي كله، وإن كانت الإصابة عرقلت مسيرتي بعض الشيء في نهاية 2024، إلا إنني استعدت مستواي سريعاً، ولعبت أساسياً في قلب الدفاع إلى جوار فيريجيل فان دايك.