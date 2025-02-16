النجمات العالميات يعلنّ التحدي في «تنس دبي 1000»



دبي (الاتحاد)



تتطلع أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، إلى المزيد من الإنجازات في بطولات سوق دبي الحرة للتنس، والتي تعتبر واحدة من ثماني لاعبات حصلن على بطاقة المشاركة المباشرة في الدور الثاني في بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة التي تقام هذا الأسبوع بمشاركة نخبة اللاعبات من حول العالم.

أكدت اللاعبة البيلاروسية «26 عاماً» استعدادها للفوز باللقب في دبي، وقالت سابالينكا: «عندما نشارك في أي بطولة نطمح دائماً إلى الفوز، أبذل كل ما في وسعي للتحضير بأفضل طريقة ممكنة، والمنافسة على أعلى مستوى، وآمل حقاً أن أتمكن من الفوز بالبطولة يوماً ما».

وفي السياق نفسه، وصلت كوكو جوف، المصنفة الثالثة عالمياً، إلى دبي في وقت مبكر هذا الأسبوع، حيث قضت وقتها في موازنة التدريبات مع استكشاف المعالم السياحية، وإلى جانب تدريباتها المكثفة في استاد دبي للتنس، استغلت الفرصة للاستمتاع بجولة سياحية في دبي برفقة والدتها كاندي.

وقالت جوف، التي وصلت إلى نصف النهائي في دبي عام 2023: «حصلت على يوم راحة، ثم جئت إلى هنا، وانخرطت في التدريبات، ولعب العديد من النقاط التدريبية، كان الأمر ممتعاً للغاية، قمنا بجولة في المول وتناولنا العشاء معاً».

وبعد أن زارت قمة برج خليفة من قبل، تسعى جوف الآن لبلوغ قمة إنجاز جديد هذا الأسبوع، حيث تحتفل بطولة السيدات بالدورة 25.

أما إيجا شفيتونتيك، المصنفة الثانية عالمياً، والفائزة بخمسة ألقاب كبرى، وسبق لها بلوغ نهائي بطولة دبي في عام 2023 ونصف النهائي العام الماضي، ومع عودتها للمشاركة في البطولة للعام الخامس على التوالي، أكدت أنها تشعر براحة متزايدة في المدينة، وأنها متحمسة للعب أمام جمهور متنوع من مختلف الجنسيات، وقالت: «أحظى كل عام بتجربة أفضل، لأنني أشعر وكأنني في موطني، كما أستمتع باللعب هنا أمام الجماهير، حيث يأتي العديد من الأشخاص من بلدان مختلفة لمشاهدة البطولة، وتسهم دبي في زيادة شعبية التنس للسيدات؛ لذا فإن اللعب في المدينة وهذه البيئة أمر مشوق للغاية، أنا سعيدة لوجودي هنا».