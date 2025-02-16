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الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»

الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
16 فبراير 2025 20:46

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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تعثر الفجيرة «المتصدر»، بالتعادل أمام مضيفه الذيد 1-1، في ختام «الجولة 17»، لدوري الدرجة الأولى، والتي شهدت خسارة العربي أمام ضيفه الإمارات 0-1، وفوز دبا على حساب ضيفه جلف يونايتد 3- صفر.
وانتظر الفجيرة حتى الدقيقة 95، لينجح في تحويل تأخره أمام مضيفه الذيد بهدف بوعلام سرير في الدقيقة 45، إلى تعادل 1-1، بفضل هدف «البديل» رادوفانوفيك في الدقيقة 95، واحتفظ الفجيرة بصدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، بالتساوي مع الظفرة «الوصيف»، مقابل 19 نقطة للذيد «الثامن».
وعلى ملعب العربي في أم القيوين، ألحق الإمارات الخسارة الثالثة بمضيفه العربي بهدف سجله جارديل سانتوس في الدقيقة 36، وتراجع العربي إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة، مقابل 21 نقطة للإمارات «السابع».
في المقابل، تقدم دبا إلى المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفوزه على ضيفه جلف يونايتد، وسجل أهداف «النواخذة» سايمون كابرال في الدقيقة 32، أدموندو أبوليناريو في الدقيقة 44، وأحمد الخديم في الدقيقة 94.
وكانت «الجولة 17» انطلقت بفوز يونايتد أمام جلف أف سي 2-1، الظفرة أمام ضيفه مجد 3-1، والجزيرة الحمراء أمام ضيفه الحمرية 2-1.

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