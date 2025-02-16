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الرياضة

«الفيكتوري تيم» بطل «إكس كات» بالفجيرة

«الفيكتوري تيم» بطل «إكس كات» بالفجيرة
16 فبراير 2025 21:08

 
الفجيرة (الاتحاد)

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توج  الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، زورق «فيكتوري تيم» بطلاً للجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» بالفجيرة.
وحسم «فيكتوري تيم» حسم الصدارة، بعد فوزه بالسباق الثاني، مما منحه المركز الأول في الترتيب العام برصيد 65 نقطة، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي.
وجاء الفريق البريطاني بقيادة سكوت ويليامز ومارتن كامبيل، في المركز الثاني في السباق الثاني، ليحتل وصافة الترتيب العام، وتبعه فريق الفجيرة بقيادة روساريو وجيسيبي دي كولا.
بهذا الفوز، حقق «فيكتوري تيم» انطلاقة قوية في مستهل موسم سباقات الزوارق السريعة، مؤكداً عزمه على المنافسة بقوة في الجولات المقبلة من البطولة العالمية.

الإمارات
الفجيرة
إكس كات
الزوارق السريعة
فيكتوري تيم
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