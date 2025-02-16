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الرياضة

جراحة ناجحة لمهاجم أرسنال

جراحة ناجحة لمهاجم أرسنال
16 فبراير 2025 21:32

 
لندن (د ب أ)

 

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أكد الألماني كاي هافيرتز، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، والتي أنهت موسمه مع الفريق.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أرسنال كشف الأسبوع الماضي عن حاجة اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلى عملية جراحية للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في معسكر الفريق في دبي، وتمت العملية بنجاح الآن.
ونشر هافيرتز عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور «إنستجرام» صورة له، وهو مستلقي على سرير في المستشفى.
وقال:«الأيام الماضية كانت صعبة على المستويين البدني والذهني، لكن كان يوماً رائعاً عملية جراحية ناجحة وفوز الفريق».
وأضاف: «شكراً لكم على رسائل الدعم التي تلقيتها منكم في الأيام الأخيرة، لقد ساعدتني حقا».
ويبدأ هافيرتز، الذي سجل 15 هدفاً لأرسنال هذا الموسم قبل إصابته، في عملية التأهيل والتي ستمتد حتى انطلاق استعدادات أرسنال للموسم المقبل.
ويحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ليفربول.

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