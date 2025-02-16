الإثنين 17 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليون يكتسح مونبلييه بـ «رباعية»

ليون يكتسح مونبلييه بـ «رباعية»
16 فبراير 2025 21:35

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
جوارديولا: حظوظ «السيتي»1% أمام ريال مدريد في «أبطال أوروبا»
عودة «مذهلة» لابن طالب بعد «الأزمة القلبية»


اكتسح ليون مضيفه مونبلييه 4-1 في المرحلة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، محققاً فوزه الثاني توالياً بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا.
وعلى رغم البداية المتواضعة في الشوط الأول، باستثناء الهدف المبكر للجورجي جورجي ميكاوتادزه (3)، استغل لاعبو ليون ضعف دفاع مونبلييه بعد الاستراحة، حيث سجل الغاني إرنست نوماه (50) ثم كورنتان توليسو (53)، قبل أن يختتم البديل ألكسندر لاكازيت المهرجان التهديفي (73)، فيما سجل تانغي كوليبالي هدف أصحاب الأرض الوحيد (38).
ويُعدّ هذا الفوز الأول لليون خارج ملعبه هذا العام، ما سمح له باحتلال المركز الخامس (36 نقطة) مؤقتاً، ليحافظ بذلك على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
كما هو الفوز الثاني توالياً بقيادة فونسيكا الذي حلّ خلفا لبيار ساج المقال، في ثالث مباراة له، بعدما بدأ بخسارة أمام مرسيليا 2-3 ثم اكتساح رينس 4-0.
وتأتي هاتين النتيجتين الإيجابيتين قبل ثلاث مباريات صعبة أمام باريس سان جيرمان، بريست ونيس.
وبينما ينهض ليون، يغرق مونبلييه في أزماته، حيث مُني بالهزيمة الثالثة توالياً ليبقى في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.
وعلى الرغم من أن الفارق بينه وبين سانت إتيان، صاحب المركز المؤهل لملحق الهبوط، لا يتجاوز ثلاث نقاط، فإنه لا يزال يبحث عن بصيص أمل للخروج من النفق المظلم.

 

الدوري الفرنسي
ليون
مونبلييه
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
«بيورهيلث» تطلق هُوية مؤسسية جديدة لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق هُوية مؤسسية جديدة لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»
اليوم 12:54
جوارديولا: حظوظ «السيتي»1% أمام ريال مدريد في «أبطال أوروبا»
الرياضة
جوارديولا: حظوظ «السيتي»1% أمام ريال مدريد في «أبطال أوروبا»
اليوم 12:45
اتحاد الكرة يُنظم ورشة «حماية الطفل» لأندية «الأولى»
الرياضة
اتحاد الكرة يُنظم ورشة «حماية الطفل» لأندية «الأولى»
اليوم 12:40
ملقا يزيد أوجاع ريال مدريد في «الأسبوع الصعب»!
الرياضة
ملقا يزيد أوجاع ريال مدريد في «الأسبوع الصعب»!
اليوم 12:35
النصر يترقب المتأهل من القادسية والرفاع في «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يترقب المتأهل من القادسية والرفاع في «أبطال الخليج»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©