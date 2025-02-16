ليون يكتسح مونبلييه بـ «رباعية»



باريس (أ ف ب)



اكتسح ليون مضيفه مونبلييه 4-1 في المرحلة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، محققاً فوزه الثاني توالياً بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا.

وعلى رغم البداية المتواضعة في الشوط الأول، باستثناء الهدف المبكر للجورجي جورجي ميكاوتادزه (3)، استغل لاعبو ليون ضعف دفاع مونبلييه بعد الاستراحة، حيث سجل الغاني إرنست نوماه (50) ثم كورنتان توليسو (53)، قبل أن يختتم البديل ألكسندر لاكازيت المهرجان التهديفي (73)، فيما سجل تانغي كوليبالي هدف أصحاب الأرض الوحيد (38).

ويُعدّ هذا الفوز الأول لليون خارج ملعبه هذا العام، ما سمح له باحتلال المركز الخامس (36 نقطة) مؤقتاً، ليحافظ بذلك على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كما هو الفوز الثاني توالياً بقيادة فونسيكا الذي حلّ خلفا لبيار ساج المقال، في ثالث مباراة له، بعدما بدأ بخسارة أمام مرسيليا 2-3 ثم اكتساح رينس 4-0.

وتأتي هاتين النتيجتين الإيجابيتين قبل ثلاث مباريات صعبة أمام باريس سان جيرمان، بريست ونيس.

وبينما ينهض ليون، يغرق مونبلييه في أزماته، حيث مُني بالهزيمة الثالثة توالياً ليبقى في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

وعلى الرغم من أن الفارق بينه وبين سانت إتيان، صاحب المركز المؤهل لملحق الهبوط، لا يتجاوز ثلاث نقاط، فإنه لا يزال يبحث عن بصيص أمل للخروج من النفق المظلم.