العين يتطلع إلى «البصمة الإيجابية» في «النخبة الآسيوية»

معتز الشامي (أبوظبي)

يخوض العين «حامل اللقب» مباراته الأخيرة، في «دوري أبطال آسيا للنخبة»، عندما يحل ضيفاً على الشرطة العراقي، في الساعة الثامنة مساء اليوم، باستاد «المدينة الدولي»، ويملك «الزعيم» الطموح والرغبة في العودة بنتيجة إيجابية، بعدما غابت «نغمة الانتصارات» عن الفريق في الجولات السبع، مكتفياً بالتعادل مرتين، والخسارة 5 مرات.

ويدخل «البنفسج» اللقاء بمعنويات عالية، بعد التعافي فنياً بدرجة كبيرة مع الصربي فلاديمير إيفيتش المدير الفني الجديد، الذي أعاد الثقة إلى اللاعبين، ومنح الفريق توازناً تكتيكياً داخل الملعب، وتجسد ذلك في الفوز والأداء المتميز أمام كلباء في الجولة الماضية من «دوري أدنوك للمحترفين». ويحاول العين ترك «بصمة أخيرة» إيجابية على مشاركة الفريق في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يودع البطولة من مرحلة الدوري، والذي كان مرشحاً بقوة لبلوغ الدور التالي، قبل انطلاق الموسم، ويبحث «الزعيم» عن الفوز على الشرطة صاحب الأداء القوي على ملعبه، إلا أنه يعاني «الضعف الدفاعي»، رغم تعادله أمام استقلال طهران في الجولة الماضية، ويعد الشرطة صاحب ثاني أسوأ دفاع في مجموعة الغرب، حيث تلقت شباكه 17 هدفاً، ما يعني استحالة تأهله إلى الدور التالي بسبب فارق الأهداف الذي لا يصب في مصلحته، بينما يخدم باختاكور والاستقلال والغرافة.

ورغم ذلك، لا يزال العين يملك «أسوأ دفاع»، بعدما استقبل 20 هدفاً، ولكنه يمتاز بهجوم قوي سجل 11 هدفاً في 7 مباريات، وأصبح الفريق قوياً تكتيكياً مع إيفيتش الذي ركز على علاج الأخطاء الدفاعية.

ولن تشهد تشكيلة العين تغييراً في العناصر الذين لعبوا مباراة كلباء، خاصة الخط الخلفي المتوقع أن يضم إيريك وكوامي وخالد الهاشمي وبندر الأحبابي، وفي الوسط، بارك يونج وتراوري وبالاسيوس، وعلى الطرفين كاكو وسنابريا، ومعهم سفيان رحيمي مهاجماً صريحاً، فضلاً عن الحارس خالد عيسى.