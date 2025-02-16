مهرجان محمد بن راشد للقدرة يُدشن «النسخة 18» في دبي غداً

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات النسخة الـ 18 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، غداً «الثلاثاء»، بمشاركة نخبة من فرسان الإمارات والعالم في سباقات القدرة.

ويعد المهرجان من بين أعرق وأقوى المنافسات في الروزنامة الدولية لسباقات القدرة، حيث يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أحد أبطال العالم السابقين في سباقات القدرة، وأحد أكبر الداعمين لرياضة الفروسية حول العالم.

ويقام المهرجان على مدار 5 أيام، ويتألف من 4 سباقات مختلفة أولها سباق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات لمسافة 101 كلم، برعاية شركة عزيزي للتطوير العقاري، وينطلق يوم غدٍ، ويلي تحدي السيدات سباق الإسطبلات الخاصة الممتد لمسافة 101 كلم، يوم بعد غدٍ الأربعاء، قبل انطلاق كأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم، برعاية الطاير للسيارات، يوم الخميس المقبل.

وتبلغ الإثارة ذروتها يوم السبت المقبل، عندما يختتم المهرجان بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، برعاية «طيران الإمارات»، ويمتد السباق لمسافة 160 كلم، ويهدف لاختبار مهارة وقدرة كل من الجواد وفارسه، ويستقطب السباق أفضل وأقوى الخيول والفرسان على مستوى العالم لاغتنام فرصة الفوز بجوائز قيمة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية: «مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة هو أحد أقوى وأهم الفعاليات في الروزنامة الدولية لسباقات القدرة، ونتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه ورؤيته التي تنير الطريق للعمل، حيث يعد سموه الداعم الأبرز لسباقات القدرة، وشهد هذا المهرجان نمواً هائلاً وحقق نجاحات كبيرة على مر السنين، وقد نجح المهرجان في بلوغ مستويات جديدة من القوة والمنافسة العالمية بين الإسطبلات والفرسان من مختلف الدول».

وقال أحمد راشد الكعبي، نائب مدير نادي دبي للفروسية «لا شك في أن التخطيط بدقة والاهتمام بالتفاصيل المتعلقة بالتنظيم من قبل نادي دبي للفروسية من بين أهم أسباب نجاح المهرجان، ونتطلع، لإخراج نسخة جديدة مميزة هذا العام»، وأضاف: «يتطور المهرجان مع كل عام جديد، ونسعى لتقديم النسخة الـ18 بأفضل وأبهى حلة لحدث مرموق يحمل اسم فارس العرب، أحد أبرز وأهم الشخصيات الداعمة لرياضة القدرة في الدولة وحول العالم». وأضاف الكعبي: «لقد عمل فريقنا بجهد لضمان أن تبقى هذه النسخة من المهرجان في ذاكرة الجمهور والمشاركين على حد سواء، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم لمتابعة السباقات الأربع، وعلى رأسها السباق الختامي، وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة».