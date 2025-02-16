بلباو يتعادل مع إسبانيول في مباراة «التحذير»!



مدريد (أ ف ب)



في مواجهة أوقفها الحكم كوادرا فرنانديز لدقائق بسبب هتافات تعرّض لها لاعب أتلتيك بلباو مروان سنادي، سقط الفريق الباسكي في فخ التعادل أمام مضيفه إسبانيول 1-1، ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوقف فرنانديز المباراة في الدقيقة السادسة عشرة لمدة ثلاث دقائق بسبب الحادثة التي أبلغ عنها زميل سنادي الغاني إينياكي وليامز، وذلك تفعيلاً لبروتوكول مكافحة العنصرية.

وطُلب من المشجعين عبر المذياع الخاص بالملعب التوقف عن هتافاتهم، في حين حذّر فرنانديز بإيقاف المباراة بشكل نهائي إذا تكرّر الأمر.

وعلّق وليامز «لا يجب حدوث أمور من هذا النوع، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر هنا، تصرّف الحكم بشكل جيد جداً، يتعيّن علينا معاقبة المذنبين».

ورفع فريق المدرب إرنستو فالفيردي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل إسبانيول إلى النقطة الرابعة والعشرين في المركز الخامس عشر.

لكن بلباو فشل بتوسيع الفارق مع ملاحقه فياريال خامس الترتيب (41 نقطة)، والذي تعادل بدوره أمام ضيفه فالنسيا بالنتيجة عينها، ولو أنه عزز سلسلته الإيجابية في الدوري بواقع ثمانية انتصارات وسبعة تعادلات في المراحل الـ15 الأخيرة.

وافتتح إسبانيول التسجيل عبر روبرتو فرنانديز خاين (62)، قبل إدراك الضيوف التعادل عبر لاعبه المتألق أويان سانكيت الذي ترك بصمته محرزاً هدفه الخامس في آخر ثلاث مباريات في الدوري والثالث عشر هذا الموسم ضمن جميع المسابقات (77).

وفي مباراة أخرى، تغلّب إشبيلية على مضيفه بلد الوليد برباعية تناوب على تسجيلها خوانلو سانشيس (5 و67)، إيساك روميرو (45+1) والبلجيكي دودي لوكيباكيو (84).

ورفع الفريق الأندلسي الذي عاد إلى سكة الانتصارات، بعد هزيمة وتعادلين في المراحل الثلاث الأخيرة، رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة في المركز الأخير، متكبداً هزيمته السابعة عشرة في الدوري هذا الموسم مقابل أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات.