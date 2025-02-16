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الرياضة

دراجات أيقونية نادرة تتألق في «الشارقة للسيارات القديمة»

دراجات أيقونية نادرة تتألق في «الشارقة للسيارات القديمة»
17 فبراير 2025 01:13

الشارقة (الاتحاد)

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شهد «مهرجان الشارقة للسيارات القديمة» في دورته الثانية، مشاركة مجموعة نادرة من الدراجات القديمة التي تجسّد تطور صناعة الدراجات النارية على مدى عقود. من بين المعروضات دراجات BMW القديمة بتصميمها الأنيق الذي يعكس الطابع الأوروبي، ولونها الأسود الملكي، إلى جانب دراجات هوندا اليابانية، بلونها الفضي الذي يعكس الطابع العصري رغم انتمائها إلى حقبة زمنية قديمة، مع جمعها بين الأداء القوي والشكل الانسيابي المميز.
ولفتت دراجات Jawa التشيكية الأنظار في المهرجان، حيث اشتهرت بتصميمها الفريد ولونها الأحمر المميز، الذي جعلها واحدة من أبرز الدراجات القديمة في العالم، كما تضمنت المشاركة دراجات Ural M72 الروسية، المتميزة بمقعد جانبي، والمصممة بتفاصيل مستوحاة من الطرازات العسكرية، مع محرك قوي وإطار جانبي يوفر تجربة ركوب مميزة، واشتهرت هذه الدراجة باستخدامها في الأغراض العسكرية والتنقل عبر التضاريس الوعرة. كما تميزت بعض الدراجات بتعديلات جعلتها تمزج بين التصميم القديم والأنماط الحديثة، مثل إضافة عناصر تعزز من كفاءة الأداء، ما يعكس شغف هواة الدراجات القديمة في دولة الإمارات بالحفاظ على أصالتها مع تطوير أدائها لتناسب متطلبات العصر.

مهرجان الشارقة للسيارات القديمة
الشارقة
الدراجات النارية
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