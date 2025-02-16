الإمارات أول دولة في آسيا تستضيف جولة كأس العالم للأندية

معتز الشامي (أبوظبي)

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، تدشين جولة كأس العالم للأندية 2025، في قارة آسيا، بدولة الإمارات، وتحديداً بمدينة أبوظبي ثم العين، والتي تحتضن مقر العين بطل آسيا وحامل لقب دوري الأبطال النسخة الماضية، من 22 إلى 24 فبراير الجاري، في حدث تاريخي هو الأول من نوعه في «القار ة الصفراء»، التي تستضيف كأس أهم وأقوى وأكبر مسابقة للأندية في العالم، والتي تنطلق في أميركا في يونيو المقبل.

ويأتي تنظيم الجولة التاريخية بالتعاون بين «الفيفا» ونادي العين، حيث تم اعتماد برامج استثنائية وفعاليات غير مسبوقة في أبرز المعالم السياحية في العاصمة أبوظبي، بما في ذلك مدينة العين، احتفاء بالبطولة التي تستقطب أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.

وتتضمن الجولة محطات تفاعلية في مواقع بارزة، حيث يتمكن الجمهور من مشاهدة الكأس والتقاط الصور التذكارية، والمشاركة في احتفالات متنوعة تعكس روح البطولة وعراقة كرة القدم العالمية.

وتم اعتماد جدول زمني مميز للفعاليات، يتضمن أنشطة ترفيهية وثقافية ولقاءات خاصة مع نجوم اللعبة، ومن المقرر أن يتم الكشف عن البرامج التفاعلية المصاحبة للجولة خلال الفترة القادمة، وتعكس استضافة الإمارات عبر العاصمة أبوظبي، لهذه الجولة التزامها الدائم بأن تكون وجهة رائدة للأحداث الرياضية العالمية، وترسّخ مكانتها في استقطاب أبرز البطولات والفعاليات الدولية، مواصلة نجاحاتها البارزة في استضافة كبرى الأحداث الرياضية.