صلاح يعادل روني وجيرارد ويهدد أجويرو وهنري



معتز الشامي (أبوظبي)

حقق ليفربول فوزاً مهماً 2-1 على ولفرهامبتون في «أنفيلد»، واستعاد فارق النقاط السبع عن أرسنال في السباق على لقب الدوري الإنجليزي، وسجل لويس دياز ومحمد صلاح «من ركلة جزاء» هدفين في الشوط الأول، ولكن ولفرهامبتون سيطر على الشوط الثاني، ونجح ماتيوس كونيا في تقليص الفارق بهدف قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وتمكن محمد صلاح من معادلة رقم الإنجليزي واين روني، في أكثر الأهداف المسجلة في ملعب واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، وسجل صلاح 101 هدف على ملعب «أنفيلد»، خلال مسيرته مع ليفربول، في حين سجل روني العدد نفسه على ملعب «أولد ترافورد».

ويتصدر النجم الفرنسي تيري هنري قائمة أكثر الأهداف في ملعب واحد في تاريخ «البريميرليج»، بـ 116 هدفاً في ملعب «هايبري»، يليه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بـ 106 أهداف على ملعب «الاتحاد».

وعادل صلاح رقم ستيفن جيرارد القياسي بـ 32 ضربة جزاء ناجحة في الدوري الإنجليزي، فقط آلان شيرار (56) وفرانك لامبارد (43) وهاري كين (33) سجلوا أهدافاً أكثر من علامة الجزاء تاريخ المسابقة.

وشارك صلاح بشكل مباشر في 37 هدفاً في 25 مباراة بالدوري مع ليفربول هذا الموسم، بإجمالي تسجيل 23 هدفاً وصناعة 14 هدفاً، بينما الموسم الآخر الوحيد الذي شارك فيه وسجل المزيد من الأهداف هو موسمه الأول مع ليفربول في 2017 - 2018، عندما شارك في 42 هدفاً، (سجل 32 هدفاً وصنع 10)

فيما حصد ليفربول 60 نقطة في 25 مباراة بالبريميرليج تحت قيادة آرني سلوت (فاز 18 وتعادل 6 وخسر 1)، حيث كان المدرب الوحيد في تاريخ المسابقة الذي حصد المزيد من النقاط خلال أول 25 مباراة له هو جوزيه مورينيو (64) وأنطونيو كونتي أيضاً برصيد (60).

وفاز الريدز في 30 مباراة من أصل 40 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم (تعادل 6 وخسر 4)، أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.