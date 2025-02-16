الإثنين 17 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يكشف موقفه من التعاقد مع زيزو في «مونديال الأندية»

العين يكشف موقفه من التعاقد مع زيزو في «مونديال الأندية»
16 فبراير 2025 22:38

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«بيورهيلث» تطلق هُوية مؤسسية جديدة لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»
استقبله الرئيس التونسي.. سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب

تداولت أنباء في بعض وسائل إعلام مصرية خلال الأيام القليلة الماضية، تتعلق بوجود مفاوضات بين إدارة نادي شركة الكرة بنادي العين، ولاعب الزمالك أحمد سيد «زيزو» الذي ارتبط اسمه بالانتقال لأندية في الدوري السعودي، وأخرى بالدوري الإماراتي خلال الأشهر الماضية، في ظل عدم تجديد عقده مع الزمالك.
وكشفت مصادر وثيقة عن حقيقة وضع زيزو ضمن قائمة الأسماء المرشحة للانضمام إلى العين، وأكدت المصادر أن اللاعب بالفعل ليس من ضمن خيارات الفريق الذي يمثل الكرة الإماراتية وقارة آسيا في مونديال الأندية الصيف المقبل، وأنه لم يتم الدخول في أي مفاوضات من أي نوع مع والده أو وكيل يمثل اللاعب، كما أن التعاقدات التي يبرمها الفريق تكون للمراكز التي يحتاج إليها.
وأشارت المصادر إلى أن العين حدد احتياجاته، بينما يتم التنسيق مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي إيفيتش، لاختيار أبرز الأسماء المرشحة للدفاع عن شعار العين في كأس العالم للأندية بأميركا في يونيو المقبل.

الإمارات
مصر
العين
مونديال الأندية
أحمد زيزو
آخر الأخبار
«بيورهيلث» تطلق هُوية مؤسسية جديدة لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق هُوية مؤسسية جديدة لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»
اليوم 12:54
جوارديولا: حظوظ «السيتي»1% أمام ريال مدريد في «أبطال أوروبا»
الرياضة
جوارديولا: حظوظ «السيتي»1% أمام ريال مدريد في «أبطال أوروبا»
اليوم 12:45
اتحاد الكرة يُنظم ورشة «حماية الطفل» لأندية «الأولى»
الرياضة
اتحاد الكرة يُنظم ورشة «حماية الطفل» لأندية «الأولى»
اليوم 12:40
ملقا يزيد أوجاع ريال مدريد في «الأسبوع الصعب»!
الرياضة
ملقا يزيد أوجاع ريال مدريد في «الأسبوع الصعب»!
اليوم 12:35
النصر يترقب المتأهل من القادسية والرفاع في «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يترقب المتأهل من القادسية والرفاع في «أبطال الخليج»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©