العين يكشف موقفه من التعاقد مع زيزو في «مونديال الأندية»

معتز الشامي (أبوظبي)

تداولت أنباء في بعض وسائل إعلام مصرية خلال الأيام القليلة الماضية، تتعلق بوجود مفاوضات بين إدارة نادي شركة الكرة بنادي العين، ولاعب الزمالك أحمد سيد «زيزو» الذي ارتبط اسمه بالانتقال لأندية في الدوري السعودي، وأخرى بالدوري الإماراتي خلال الأشهر الماضية، في ظل عدم تجديد عقده مع الزمالك.

وكشفت مصادر وثيقة عن حقيقة وضع زيزو ضمن قائمة الأسماء المرشحة للانضمام إلى العين، وأكدت المصادر أن اللاعب بالفعل ليس من ضمن خيارات الفريق الذي يمثل الكرة الإماراتية وقارة آسيا في مونديال الأندية الصيف المقبل، وأنه لم يتم الدخول في أي مفاوضات من أي نوع مع والده أو وكيل يمثل اللاعب، كما أن التعاقدات التي يبرمها الفريق تكون للمراكز التي يحتاج إليها.

وأشارت المصادر إلى أن العين حدد احتياجاته، بينما يتم التنسيق مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي إيفيتش، لاختيار أبرز الأسماء المرشحة للدفاع عن شعار العين في كأس العالم للأندية بأميركا في يونيو المقبل.