الثلاثاء 18 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد يُحدد بديل فينيسيوس!

ريال مدريد يُحدد بديل فينيسيوس!
17 فبراير 2025 09:53

أنور إبراهيم (القاهرة)
يرفض ريال مدريد أن يترك شيئأ للمصادفة أو المفاجأة، وعندما شعر بأن جناحه البرازيلي فينسيوس جونيور «يماطل» في مسألة تجديد عقده، ويطلب راتباً كبيراً يتجاوز ما يحصل عليه الفرنسي كيليان مبابي الوافد الجديد للنادي من باريس سان جيرمان، بدأ «الميرينجي» تحديد هدفه الهجومي القادم تحسباً لاحتمال رحيل «نجم السامبا»، وقرر أن يستعد من الآن لـ «جس نبض» بديله المحتمل، وهو المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس «26 عاماً» لاعب سبورتنج لشبونة، إذ يرى فلورنتينو بيريز رئيس النادي «الملكي» أن ضم هذا اللاعب يسمح بعودة مبابي إلى مركزه الأساسي كجناح أيسر.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية مختلفة أن فينسيوس يُبدي استياءه من وضعه «التعاقدي» ويطالب بتعديله إلى الأفضل، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات بين ممثليه ومسؤولي الريال، نظراً لأن اللاعب يطلب راتباً ضخماً يتناسب مع دوره المهم في الفريق، ولكن إدارة «البلانكوس» تبدو مترددة في الاستجابة لطلباته المادية.
وأضافت المصادر نفسها أن أندية سعودية عديدة على استعداد لدفع ما يطلبه فينسيوس، ما يعزز التكهنات، التي تشير إلى إمكانية رحيل اللاعب فعلاً إلى الدوري السعودي، حيث يمكنه أن يحصل على راتب خرافي.
وذكرت صحيفة «فيشاخيس» أن الريال حدد جيوكيريس هدفاً له في «الميركاتو» الصيفي المقبل، من أجل تعويض احتمال رحيل فينسيوس، وقالت الصحيفة إن الدولي السويدي هو المهاجم الذي يبحث عنه الريال لتميزه بالفاعلية أمام المرمى وإسهامه بإيجابية في اللعب، ما يرشحه ليكون «الضلع الثالث» في «المثلث الهجومي» للريال مع مبابي ورودريجو.
وكشفت الصحيفة النقاب أن الريال على استعداد أن يقدم عرضاً بقيمة 100 مليون يورو للحصول على خدمات جيوكيريس، ورغم المبلغ الكبير، إلا أن الريال يُمكنه تعويضه من صفقة بيع فينسيوس لأحد الأندية السعودية، وبالتالي لا يتجاوزالنادي قواعد «اللعب المالي النظيف».
وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال جيوكيريس إلى الريال، في حالة حدوثه، سوف ينبيء عن عهد جديد في «سانتياجو برنابيو»، ولكن تبقى معرفة ما إذا كان الريال سيقرر بصفة نهائية بيع فينسيوس، أم سوف يبذل محاولة أخيرة معه والعودة إلى المفاوضات التي توقفت لأجل غير مسمى، من أجل الاحتفاظ به. وعلقت الصحيفة في ختام تقريرها قائلة: الشيء المؤكد أن «ميركاتو» ريال مدريد القادم سيكون نارياً متفجراً.

أخبار ذات صلة
أنشيلوتي: جوارديولا يتعمد التقليل من حظوظ سيتي في دوري الأبطال
أهلي جدة يدفع بـ10 لاعبين أجانب في مباراة واحدة
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
الدوري السعودي
فلورنتينو بيريز
آخر الأخبار
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
اليوم 20:48
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
اليوم 20:39
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
علوم الدار
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
اليوم 20:35
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
الرياضة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
اليوم 20:00
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
الترفيه
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©