ريال مدريد يُحدد بديل فينيسيوس!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يرفض ريال مدريد أن يترك شيئأ للمصادفة أو المفاجأة، وعندما شعر بأن جناحه البرازيلي فينسيوس جونيور «يماطل» في مسألة تجديد عقده، ويطلب راتباً كبيراً يتجاوز ما يحصل عليه الفرنسي كيليان مبابي الوافد الجديد للنادي من باريس سان جيرمان، بدأ «الميرينجي» تحديد هدفه الهجومي القادم تحسباً لاحتمال رحيل «نجم السامبا»، وقرر أن يستعد من الآن لـ «جس نبض» بديله المحتمل، وهو المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس «26 عاماً» لاعب سبورتنج لشبونة، إذ يرى فلورنتينو بيريز رئيس النادي «الملكي» أن ضم هذا اللاعب يسمح بعودة مبابي إلى مركزه الأساسي كجناح أيسر.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية مختلفة أن فينسيوس يُبدي استياءه من وضعه «التعاقدي» ويطالب بتعديله إلى الأفضل، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات بين ممثليه ومسؤولي الريال، نظراً لأن اللاعب يطلب راتباً ضخماً يتناسب مع دوره المهم في الفريق، ولكن إدارة «البلانكوس» تبدو مترددة في الاستجابة لطلباته المادية.

وأضافت المصادر نفسها أن أندية سعودية عديدة على استعداد لدفع ما يطلبه فينسيوس، ما يعزز التكهنات، التي تشير إلى إمكانية رحيل اللاعب فعلاً إلى الدوري السعودي، حيث يمكنه أن يحصل على راتب خرافي.

وذكرت صحيفة «فيشاخيس» أن الريال حدد جيوكيريس هدفاً له في «الميركاتو» الصيفي المقبل، من أجل تعويض احتمال رحيل فينسيوس، وقالت الصحيفة إن الدولي السويدي هو المهاجم الذي يبحث عنه الريال لتميزه بالفاعلية أمام المرمى وإسهامه بإيجابية في اللعب، ما يرشحه ليكون «الضلع الثالث» في «المثلث الهجومي» للريال مع مبابي ورودريجو.

وكشفت الصحيفة النقاب أن الريال على استعداد أن يقدم عرضاً بقيمة 100 مليون يورو للحصول على خدمات جيوكيريس، ورغم المبلغ الكبير، إلا أن الريال يُمكنه تعويضه من صفقة بيع فينسيوس لأحد الأندية السعودية، وبالتالي لا يتجاوزالنادي قواعد «اللعب المالي النظيف».

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال جيوكيريس إلى الريال، في حالة حدوثه، سوف ينبيء عن عهد جديد في «سانتياجو برنابيو»، ولكن تبقى معرفة ما إذا كان الريال سيقرر بصفة نهائية بيع فينسيوس، أم سوف يبذل محاولة أخيرة معه والعودة إلى المفاوضات التي توقفت لأجل غير مسمى، من أجل الاحتفاظ به. وعلقت الصحيفة في ختام تقريرها قائلة: الشيء المؤكد أن «ميركاتو» ريال مدريد القادم سيكون نارياً متفجراً.