سلوت: ليفربول لن يحصد الألقاب بأهداف صلاح!



ليفربول (د ب أ)



شدد أرني سلوت مدرب ليفربول على أهمية الفوز على وولفرهامبتون 2-1، ضمن «الجولة 25» بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وصرح سلوت، عبر قناة «بي بي سي» عقب اللقاء: «الشوط الثاني كان صعباً على المستوى الذهني، خاصة بعدما ألغى الحكم ركلة جزاء لنا، وهدفاً ثالثاً، والقرار صحيح في الحالتين». وأضاف المدرب الهولندي: «تحسن أداء وولفرهامبتون بشكل متصاعد، بينما أصبحنا أسوأ وأسوأ، وكان علينا أن نؤدي بعقلية مختلفة، وهو ما نجحنا فيه، وحققنا الفوز».

وتابع: «قدمنا أداءً رائعاً في العديد من المباريات هذا الموسم، ولكن في موسم تريد فيه تحقيق الألقاب، يجب أن تفوز في المباريات الصعبة حتى إذا لم تقدم أفضل أداء، كنا قريبين من الفوز على إيفرتون يوم الأربعاء، وهذه المرة نجحنا في النجاة بالنقاط الثلاث».

وأكد مدرب ليفربول، «إذا كنا نريد تحقيق لقب أو شيء ما، فالأمر لا يتوقف فقط على إخراج الكرة من الخلف أو أهداف محمد صلاح، بل يتعلق أيضاً بضرورة الالتزام بالمهام الدفاعية». وأوضح سلوت، «في المواسم الماضية كانت المنافسة غالباً بين فريقين، والآن المنافسة بيننا وبين أرسنال».

وأتم سلوت تصريحاته: «لقد حافظ أرسنال على سجله خالياً من الهزائم في 15 مباراة متتالية، ولكن ما زلنا نتفوق عليهم بفارق النقاط، وهو ما يؤكد أن الفريقين يقدمان أداءً جيداً».