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الرياضة

فونسيكا.. «المراهق البطل»

فونسيكا.. «المراهق البطل»
17 فبراير 2025 10:41

 
بوينوس أيرس (أ ف ب)

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أصبح المراهق البرازيلي جواو فونسيكا عاشر أصغر بطل في تاريخ دورات رابطة «إيه تي بي»، بعد فوزه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6-4 و7-6، في المباراة النهائية لدورة بوينوس أيرس للتنس «250 نقطة».
وتمكن اللاعب البالغ 18 عاماً، والمصنف 99 عالمياً، والذي يخوض أول نهائي له على مستوى دورات رابطة إيه تي بي، من الفوز بمجموعتين أمام منافسه المصنف 28.
وعلى الرغم من أنه لم ينجح بحسم المباراة عند إرساله للفوز مرتين، فإنه استعاد تركيزه لينتزع الانتصار في شوط كسر التعادل وسط أجواء مشحونة.
في ديسمبر الماضي، أصبح فونسيكا ثاني أصغر لاعب يتوّج بلقب نهائيات رابطة محترفي التنس للجيل القادم، منذ أن حصل الإيطالي يانيك سينر الأول عالمياً على اللقب، وهو في سن الـ18 عاماً أيضاً، قبل خمسة أعوام.
بعد لقبه في الأرجنتين، أصبح أصغر لاعب من أميركا الجنوبية يحقق لقباً في دورات إيه تي بي.
وبهذا الفوز، يقفز إلى المركز 68 عالمياً عند صدور التصنيف الاثنين.
أما سيروندولو الذي كان يسعى لحصد لقبه الرابع في مسيرته، فتعرض لكسر إرساله في الشوط السابع من المجموعة الأولى، لكنه قاوم عندما كان فونسيكا يرسل لحسم المباراة عند 5-4 و6-5 في المجموعة الثانية.
وعلى الرغم من ذلك، فقد حافظ البرازيلي على هدوئه في شوط كسر التعادل، واحتفل بلقبه بالسقوط فرحاً على أرضية الملعب الترابية.
كان الإسباني كارلوس ألكاراز الثالث عالمياً أشاد بفونسيكا في يناير، متوقعاً أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم «قريباً جداً».
وأدهش فونسيكا الجميع بفوزه الصاعق على الروسي أندري روبليف بثلاث مجموعات ضمن بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، في أول ظهور له في بطولات جراند سلام.

التنس
البرازيل
الأرجنتين
بوينوس أيرس
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