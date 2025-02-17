منافس برشلونة بلا «ضربة جزاء» منذ عام!



معتز الشامي (أبوظبي)



يواجه رايو فاليكانو نظيره برشلونة على الملعب الأولمبي، اليوم الاثنين، في «مونتجويك»، ويقترب «الأحمر والأبيض» من تسجيل رقم قياسي خاص به، بعنوان «عام كامل دون احتساب ضربة جزاء لمصلحته»!

حيث كانت آخر ضربة جزاء احتسبت للفريق في «الجولة 25» من الموسم السابق 2023-2024، وتعادل خلالها مع ريال مدريد 1-1 على ملعب «فاييكاس»، وسجل راؤول دي توماس من «علامة الجزاء» وقتها، من دون أن يعرف أنها ستكون الضربة الأخيرة له.

وتم احتساب ضربة الجزاء في 18 فبراير 2024، وبالمصادفة، تقام المباراة اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، لذلك يمر عام بالضبط، إذا لم يحصل الفريق على ضربة جزاء في لقاء برشلونة، وبالتاي يصل إلى رقم قياسي تاريخي في «الليجا»، وتاريخ النادي.

ورغم أن رايو فاليكانو هو الفريق الوحيد في الدوري الإسباني الذي لم يحصل على ضربة جزاء حتى الآن، إلا أنه لا يزال يحتل موقعاً مؤهلاً إلى بطولات أوروبا.