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الرياضة

أينتراخت فرانكفورت ينهي «الأربع العجاف»

أينتراخت فرانكفورت ينهي «الأربع العجاف»
17 فبراير 2025 11:09

 
برلين (أ ف ب)

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عاد أينتراخت فرانكفورت إلى «سكة الانتصارات»، بعد فوزه على ضيفه هولشتاين كيل 3-1 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
وحقق فرانكفورت فوزه الأول، بعد أربع مباريات ضمن مختلف المسابقات، تعادل في ثلاث منها، محلياً، وخسر قارياً أمام روما الإيطالي، ضمن الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
سجل السويدي هوجو لارسون هدف السبق لأصحاب الأرض (18)، وضاعف البرازيلي توتا النتيجة (37)، قبل أن يضيع الفرنسي أوجو إيكيتيكي ركلة جزاء (45).
وواصل فرانكفورت تفوقه في الشوط الثاني، وأمّن فوزه بالثالث، عبر التركي دجان أوزون (60)، فيما سجل فين بوراث هدف حفظ ماء الوجه للضيوف (73).
ورفع فريق المدرب دينو توبمولر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفوزه الثاني عشر، فيما ازدادت مصاعب هولشتاين كيل متذيل الترتيب بخسارته الـ15 برصيد 13 نقطة.
ويبدو فرانكفورت في طريقه إلى حجز مقعد مؤهل إلى دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن تأهل إثر فوزه بلقب «يوروبا ليج» عام 2022.
قال الحارس كيفن تراب لشبكة «دازون» التدفقية: «الآن، تبدو الأمور جيدة في الترتيب، لكن ما يهم أكثر هو كيف تبدو الأمور في المرحلة 34 (الأخيرة)».
وأضاف: «في الأسبوعين المقبلين لدينا مباراتان أمام فريقين كبيرين، في ميونيخ أمام البايرن تعرف مدى صعوبة الأمر، تحتاج تقريباً إلى يوم مثالي، لكننا لن نختبئ».
وتابع حارس باريس سان جرمان الفرنسي السابق: «بعد ذلك، لدينا مواجهة مع بطل ألمانيا حامل اللقب (باير ليفركوزن)، ولن نختبئ في تلك المباراة أيضاً، ونحن نعرف قدراتنا».
واستعاد هوفنهايم عافيته بتحقيقه فوزه الأول بعد خسارتين، وذلك على مضيفه فيردر بريمن 3-1.
سجل كل من أنتون شتاخ (28)، توم بيشوف (44) والنيجيري جيفت أوبران (63) أهداف هوفنهايم والفرنسي ستانلي نسوكي هدف فيردر بريمن الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه (7).
وارتفع رصيد هوفنهايم إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد بريمن عند 30 نقطة في المركز العاشر.

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أينتراخت فرانكفورت
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