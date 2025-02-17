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الرياضة

أبوظبي للدراجات الهوائية بطل دوري الناشئين والأشبال

أبوظبي للدراجات الهوائية بطل دوري الناشئين والأشبال
17 فبراير 2025 11:14

 
الشارقة (وام)

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تُوج نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بلقب بطولة الدوري العام للدراجات لمنافسات الفرقي العام للناشئين، وذلك بختام السباق الأخير من المسابقة، والذي أقيم في منطقة تلال بالشارقة، وجاء الشارقة وصيفاً، والحمرية في المركز الثالث.
وأقيمت المنافسات بمشاركة أكثر من 86 دراجاً مثلوا 16 نادياً، وامتد لمسافة 32 كم.
كما تُوج أبوظبي للدراجات الهوائية أيضاً بلقب بطولة الدوري العام للدراجات لمنافسات الفرقي العام في فئة الأشبال، فيما جاء نادي النصر ثانياً، والتعاون ثالثاً.
توج الفائزين المهندس منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، بحضور ممثلي الأندية والفرق المشاركة.

 

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للدراجات الهوائية
الشارقة
الحمرية
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