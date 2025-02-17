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الرياضة

«الظاهرة رونالدو» يكشف عن أفضل وأسوأ لاعب!

«الظاهرة رونالدو» يكشف عن أفضل وأسوأ لاعب!
17 فبراير 2025 11:20

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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اشتهر البرازيلي رونالدو نازاريو بأنه «مقاتل» في الملعب وخارجه، ولا يتردد «الظاهرة» في الكشف عما يريده، سواء عندما كان لاعباً، وبعد الاعتزال، ومعلقاً، أو حتى رئيس نادي بلد الوليد.
وتحدث رونالدو عن كرة القدم مع روماريو على قناة الأخير على منصة «يوتيوب»، وأدت الثقة بين الاثنين إلى محادثة ممتعة للغاية بين الضحكات والحكايات والذكريات، لم يكن لدى رونالدو أي تحفظات بشأن التطرق إلى أفضل وأسوأ لاعب كرة قدم لعب معه على الإطلاق.
وقال الفائز بجائزتي الكرة الذهبية «1997 و2002»: كان الأفضل رونالدينيو، جاوتشو في المنتخب، وزيدان على مستوى النادي، ويتمتع زيزو بمستوى عالٍ، ومختلفاً وتقنياً للغاية، وجعل كل شيء بسيطاً».
من ناحية أخرى، ذهبت جائزة أسوأ لاعب لعب معه إلى الدنماركي توماس جرافسن، والذي زامله في ريال مدريد، حيث قال: «كان رجلاً رائعاً حقاً، وشخصاً طيباً، لكنه كان سيئاً للغاية في كرة القدم، وكان يراقب المنافسين بقوة ويسدد بقوة».
وعلى مستوى المنتخب ، اعترف رونالدو بأن الأقل موهبة من الناحية الفنية، وشاركه غرفة تبديل الملابس هو أمارال، لاعب الوسط الدفاعي الذي خاض 10 مباريات دولية بين 1995 و1996، وقال مازحاً: «ركض كثيراً، لكنه استعاد 10 كرات، وخسر 9».

البرازيل
رونالدو
إسبانيا
بلد الوليد
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