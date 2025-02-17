الثلاثاء 18 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شبح «الموسم الكارثي» يهدد مانشستر يونايتد!

شبح «الموسم الكارثي» يهدد مانشستر يونايتد!
17 فبراير 2025 11:33

معتز الشامي (أبوظبي)
تعرّض مانشستر يونايتد للهزيمة رقم 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد خسارته أمام توتنهام، 0-1، مساء أمس الأحد، وهي الخسارة التي تعيد إلى الأذهان موسم اليونايتد الكارثي في 1973-1974.
وجاءت خسارة يونايتد أمس، خلال 25 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لتمثل العدد الأكبر في تاريخ النادي، كما كانت انتصاراته الثمانية، خلال 25 مباراة بـ«البريميرليج» هذا الموسم هي العدد الأقل في تاريخ النادي.
وخسر اليونايتد 12 مباراة من أصل 25 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (فاز 8، وتعادل 5)، وهي أكبر خسارة له في أول 25 مباراة في الدوري منذ موسم 1973-1974، الذي شهد الخسارة 13 مرة عندما هبط آخر مرة من الدوري الممتاز، وكان العدد الأكبر من الهزائم في موسم واحد آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز (14 مرة في 2023-2024).
وخسر اليونايتد 8 من آخر 12 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز (فاز 3، وتعادل 1)؛ منذ تاريخ أول مباراة في هذه الفترة (4 ديسمبر ضد أرسنال)، بينما الفريقان الوحيدان اللذان خسرا المزيد من المباريات في المسابقة هما الفريقان الأخيران حالياً، ليستر سيتي (9)، وساوثهامبتون (10).

أخبار ذات صلة
سلوت: الخبرة تعزز فرص ليفربول للفوز بمزيد من الألقاب
بمتوسط «نقطة».. أموريم «الأسوأ» في تاريخ مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
توتنهام
آخر الأخبار
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
اليوم 20:48
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
اليوم 20:39
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
علوم الدار
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
اليوم 20:35
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
الرياضة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
اليوم 20:00
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
الترفيه
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©