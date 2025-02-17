شبح «الموسم الكارثي» يهدد مانشستر يونايتد!

معتز الشامي (أبوظبي)

تعرّض مانشستر يونايتد للهزيمة رقم 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد خسارته أمام توتنهام، 0-1، مساء أمس الأحد، وهي الخسارة التي تعيد إلى الأذهان موسم اليونايتد الكارثي في 1973-1974.

وجاءت خسارة يونايتد أمس، خلال 25 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لتمثل العدد الأكبر في تاريخ النادي، كما كانت انتصاراته الثمانية، خلال 25 مباراة بـ«البريميرليج» هذا الموسم هي العدد الأقل في تاريخ النادي.

وخسر اليونايتد 12 مباراة من أصل 25 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (فاز 8، وتعادل 5)، وهي أكبر خسارة له في أول 25 مباراة في الدوري منذ موسم 1973-1974، الذي شهد الخسارة 13 مرة عندما هبط آخر مرة من الدوري الممتاز، وكان العدد الأكبر من الهزائم في موسم واحد آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز (14 مرة في 2023-2024).

وخسر اليونايتد 8 من آخر 12 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز (فاز 3، وتعادل 1)؛ منذ تاريخ أول مباراة في هذه الفترة (4 ديسمبر ضد أرسنال)، بينما الفريقان الوحيدان اللذان خسرا المزيد من المباريات في المسابقة هما الفريقان الأخيران حالياً، ليستر سيتي (9)، وساوثهامبتون (10).