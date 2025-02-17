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الرياضة

أنس جابر.. «اختبار أميركي» في «تنس دبي»

أنس جابر.. «اختبار أميركي» في «تنس دبي»
17 فبراير 2025 11:35

 
دبي (الاتحاد)

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تستهل التونسية أنس جابر، مشوارها اليوم الاثنين، بمواجهة الأميركية بيتون ستيرنز، في دور الـ 64 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات التي تقام ضمن تصنيف 1000 نقطة.
وتتطلع جابر العائدة من إصابة أبعدتها طويلاً مؤخراً، إلى مواصلة رحلة العودة القوية في الملاعب، وشاركت مؤخراً في «مبادلة أبوظبي للتنس»، تحتل المرتبة 35 في التصنيف العالمي، إلا أنها تدرك قوة اللقاء أمام الأميركية اليافعة «23 عاماً»، والتي تحتل التصنيف 47 عالمياً.
وشهدت انطلاقة البطولة، تأهل إيما رادوكانو في مشاركتها الأولى إلى الدور الثاني، بعد فوزها على ماريا ساكاري 6-4 و6-2.
وتأهلت بليندا بينشيتش المتوجة بلقب «مبادلة أبوظبي»، بسهولة إلى الدور الثاني، بعد فوزها على آوي إيتو 6-0 و6-2، فيما أطاحت صوفيا كينين، المشاركة ببطاقة دعوة، بدونا فيكيتش 7-5 و6-3، ولم تكن هناك مفاجآت في المباراة الافتتاحية، حيث تغلبت بولا بادوسا، المصنفة 10 عالمياً على لولو صن 6-3 و6-4.
وفازت إلينا سفيتولينا على آنا كالينسكايا 6-1 و6-2 في الدور الأول، وتفوقت ماركيتا فوندروشوفا، المصنفة رقم 34 عالمياً، على كارولين جارسيا 6-2 و6-2. 

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