النصر يترقب المتأهل من القادسية والرفاع في «أبطال الخليج»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



ينتظر النصر متصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال الخليج، حسم هوية منافسه في الدور نصف النهائي، من بين القادسية الكويتي، والرفاع البحريني المتنافسين على «وصافة» «المجموعة الثانية»، والتي يتصدرها الاتفاق السعودي.

وتنطلق مساء الثلاثاء مواجهات «الجولة السادسة»، والأخيرة في ختام الدور الأول «المجموعات»، حيث يلتقي في المجموعة الأولى الاتفاق والقادسية على استاد عبدالله الدبل في مدينة الدمام السعودية، فيما يحل الرفاع ضيفاً على العربي في استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة في «أبطال الخليج»، إلى نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.

ويتصدر الاتفاق أول المتأهلين، ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما حل القادسية ثانياً وله 8 نقاط، والرفاع في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، مقابل نقطة للعربي «الأخير»، ويتأهل «الوصيف» في المجموعة لمواجهة النصر متصدر ترتيب «المجموعة الأولى»، فيما تحددت هوية المواجهة الأخرى في «نصف النهائي»، والتي تجمع دهوك العراقي بمضيفه الاتفاق.

وحجز «العميد» بطاقة التأهل الأولى في المجموعة الأولى، بفوزه في الجولة الخامسة أمام مضيفه ظفار العُماني 2-1، ليعزز صدارته بـ13 نقطة، وحل ثانياً دهوك، وله 8 نقاط، وظفار في المركز الثالث، وله 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لأهلي صنعاء «الأخير».

ويستقبل «العميد» مساء غد ضيفه أهلي صنعاء على «استاد آل مكتوم»، ضمن الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولى، وتمثل المواجهة المرتقبة فرصة أمام الجهاز الفني للأزرق بقيادة الهولندي شرودر لترتيب الأوراق على صعيد البدلاء، وحصد فوز معنوي في أعقاب الخسارة في مباراة «الديربي» أمام الوصل 0-1 ضمن «الجولة 16» لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

ويقام نصف النهائي في «دوري أبطال الخليج»، بنظام الذهاب والإياب، حيث يستقبل «العميد»، ضيفه وصيف المجموعة الثانية «القادسية أو الرفاع»، في مباراة الذهاب 4 مارس المقبل، على أن يخوض الإياب على ملعب وصيف المجموعة في 11 مارس، ويتأهل الفائزان من نصف النهائي إلى النهائي في أبريل.

وخصص «الاتحاد الخليجي لكرة القدم» جوائز مالية كبيرة للبطولة، حيث يحصد الفائز باللقب على 3 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، بجانب جوائز فردية، لأفضل لاعب، وأفضل حارس، وهداف البطولة بمبلغ 50 ألف دولار لكل فائز.