الثلاثاء 18 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يترقب المتأهل من القادسية والرفاع في «أبطال الخليج»

النصر يترقب المتأهل من القادسية والرفاع في «أبطال الخليج»
17 فبراير 2025 12:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
انطلاق مزاد قمصان «النصر والوصل»


ينتظر النصر متصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال الخليج، حسم هوية منافسه في الدور نصف النهائي، من بين القادسية الكويتي، والرفاع البحريني المتنافسين على «وصافة» «المجموعة الثانية»، والتي يتصدرها الاتفاق السعودي.
وتنطلق مساء الثلاثاء مواجهات «الجولة السادسة»، والأخيرة في ختام الدور الأول «المجموعات»، حيث يلتقي في المجموعة الأولى الاتفاق والقادسية على استاد عبدالله الدبل في مدينة الدمام السعودية، فيما يحل الرفاع ضيفاً على العربي في استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويتأهل فريقان من كل مجموعة في «أبطال الخليج»، إلى نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.
ويتصدر الاتفاق أول المتأهلين، ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما حل القادسية ثانياً وله 8 نقاط، والرفاع في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، مقابل نقطة للعربي «الأخير»، ويتأهل «الوصيف» في المجموعة لمواجهة النصر متصدر ترتيب «المجموعة الأولى»، فيما تحددت هوية المواجهة الأخرى في «نصف النهائي»، والتي تجمع دهوك العراقي بمضيفه الاتفاق.
وحجز «العميد» بطاقة التأهل الأولى في المجموعة الأولى، بفوزه في الجولة الخامسة أمام مضيفه ظفار العُماني 2-1، ليعزز صدارته بـ13 نقطة، وحل ثانياً دهوك، وله 8 نقاط، وظفار في المركز الثالث، وله 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لأهلي صنعاء «الأخير».
ويستقبل «العميد» مساء غد ضيفه أهلي صنعاء على «استاد آل مكتوم»، ضمن الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولى، وتمثل المواجهة المرتقبة فرصة أمام الجهاز الفني للأزرق بقيادة الهولندي شرودر لترتيب الأوراق على صعيد البدلاء، وحصد فوز معنوي في أعقاب الخسارة في مباراة «الديربي» أمام الوصل 0-1 ضمن «الجولة 16» لـ «دوري أدنوك للمحترفين».
ويقام نصف النهائي في «دوري أبطال الخليج»، بنظام الذهاب والإياب، حيث يستقبل «العميد»، ضيفه وصيف المجموعة الثانية «القادسية أو الرفاع»، في مباراة الذهاب 4 مارس المقبل، على أن يخوض الإياب على ملعب وصيف المجموعة في 11 مارس، ويتأهل الفائزان من نصف النهائي إلى النهائي في أبريل.
وخصص «الاتحاد الخليجي لكرة القدم» جوائز مالية كبيرة للبطولة، حيث يحصد الفائز باللقب على 3 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، بجانب جوائز فردية، لأفضل لاعب، وأفضل حارس، وهداف البطولة بمبلغ 50 ألف دولار لكل فائز.

دوري أبطال الخليج للأندية
النصر
القادسية
الرفاع البحريني
الاتفاق السعودي
آخر الأخبار
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
اليوم 20:48
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
اليوم 20:39
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
علوم الدار
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
اليوم 20:35
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
الرياضة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
اليوم 20:00
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
الترفيه
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©