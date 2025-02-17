خليفة خالد بطل «شتاء العين للشطرنج»



العين (الاتحاد)

تُوج خليفة خالد بلقب بطولة الشطرنج الكلاسيك، ضمن مهرجان شتاء العين للشطرنج الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وتبعه محمد سعيد الشامسي، وعبدالله يونس الخميري، وعبد الرحمن الأجاتي، والفرنسية سيسل هاوسرنت.

حضر حفل الختام، وتوج الفائزين، عمر الوسواسي، عضو مجلس إدارة النادي الذي أشاد بمستوى المنافسات والتنظيم المتميز للمهرجان، مؤكداً أهمية البطولة في تطوير مهارات اللاعبين، ودعم المواهب الواعدة في اللعبة.

ووجه الوسواسي بضرورة تطوير مسابقات النادي، بهدف تحقيق أقصى استفادة فنية للاعبين واللاعبات، وبما ينعكس إيجابياً على رفع تصنيفاتهم الدولية، وتطوير نتائجهم في المسابقات الرسمية المحلية والقارية والدولية، وثمن دعم وتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بمنظومة الرياضة في أبوظبي في مختلف الألعاب.

وفازت الريم مبارك المهيري بجائزة أفضل لاعبة، وتبعتها شيخة عبدالله المريخي، وأسماء مخملجي، فيما حصد أحمد يونس الخميري جائزة أفضل ناشئ تحت 14 سنة، وتبعه سعد جابر، ونالت شيخة ناصر الشامسي جائزة أفضل ناشئة تحت 14 سنة، وتبعتها ميرتيكا براكاش.

وفاز سعيد ناصر الشامسي بجائزة أفضل ناشئ تحت 12 سنة، وتبعه إيفان ماثيو، وحصدت نورة سالم جائزة أفضل ناشئة تحت 12 سنة، وتبعتها فاطمة ناصر الشامسي، وتُوج حمدان آل علي بجائزة أفضل ناشئ تحت 10 سنوات، وتبعه هزاع عبيد الزعابي، وفازت أسماء خادون بجائزة أفضل لاعبة تحت 10 سنوات، وتبعتها موزة حمدان الكندي.

وانتزع أحيان حسيب جائزة أفضل ناشئ لفئة 8 سنوات، وتبعه راشد الكتبي، وحصدت ملك محمد سعيد جائزة أفضل ناشئة تحت 8 سنوات، وتبعتها مريم حمدان الكندي، وفاز حمدان عبيد الزعابي بجائزة أفضل مبتدئ، وتبعه راشد عبيد الزعابي.