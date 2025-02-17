نيمار ينهي «عقم التهديف» بعد 16 شهراً!



ساو باولو (أ ف ب)



سجل النجم نيمار باكورة أهدافه، منذ عودته إلى نادي سانتوس، الذي بدأ مسيرته الاحترافية معه، ليفك عقمه التهديفي الذي تسبّب له بالانتقادات في الآونة الأخيرة.

لكن أفضل هدّاف في تاريخ المنتخب البرازيلي لم يجد طريقه إلى الشباك إلا من ركلة جزاء، وذلك بمواجهة نادٍ من الدرجة الرابعة في كرة القدم البرازيلية «أجوا سانتا» ضمن بطولة ولاية ساو باولو، ليسهم في فوز سانتوس 3-1.

ورغم أنه لا يزال بعيداً عن أفضل مستوياته، فقد افتتح التسجيل في الدقيقة 14 بركلة خدعت حارس فريق أجوا سانتا.

وسجل نيمار هدفه الـ139 في 234 مباراة خاضها بألوان سانتوس، الذي تركه في 2013 للانضمام إلى أوروبا وتحديداً برشلونة الإسباني.

وهذا الهدف هو الأول له منذ 3 أكتوبر 2023، عندما كان لاعباً في صفوف الهلال السعودي، الذي أنهى تعاقده معه في أواخر يناير الماضي، قبل أن يشد الرحال عائداً إلى بلاده.

ويسعى نيمار لضخ الحياة في مسيرته من جديد بعدما تعرض للعديد من الإصابات في السنوات الأخيرة، كان آخرها بعد شهرين من انضمامه إلى صفوف الهلال من خلال إصابته في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال إحدى مشاركاته مع منتخب بلاده أدت إلى ابتعاده عن الملاعب لسنة كاملة.

ومنذ عودة نيمار إلى الملاعب في أكتوبر 2024، واجه مشكلات بدنية متجدّدة أتاحت له المشاركة لمدة أربعين دقيقة فقط في مباراتين.