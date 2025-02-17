ملقا يزيد أوجاع ريال مدريد في «الأسبوع الصعب»!



مراد المصري (أبوظبي)



تواصلت نكسات ريال مدريد في أسبوع جاء صعباً على صعيد كل الألعاب الرياضية، وذلك بعد خسارة فريق السلة المباراة النهائي لكأس ملك إسبانيا أمام أونيكاخا ملقا 93-79، ليفقد فرصة الفوز بلقب لمصالحة جماهيره، في ظل أزمة فريق كرة القدم حالياً في الدوري الإسباني.

وشهد ريال مدريد تعثراً بالتعادل أمام أوساسونا 1-1، مما يجعله مهدداً بفقدان صدارة ترتيب «الليجا» لمصلحة برشلونة، في حال فوزه على رايو فاليكانو الليلة الاثنين، وسط معركة يخوضها ضد لجنة التحكيم، التي يتهمها بالتحيز ضده.

ولم يعرف ريال مدريد الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري، ليفقد سبع نقاط عقب الخسارة أمام إسبانيول، والتعادل مع أتلتيكو مدريد وأوساسونا، وهو ما اعتبره «الملكي» نتيجة محاربة الحكام له على أرضية الملعب.

وانقلب حال ريال مدريد منذ توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى لجنة الحكام عقب مباراة إسبانيول، وبعدما كان الفريق الأكثر حصولاً على ضربات الجزاء بإجمالي 10، ولم يحتسب ضده أي ضربة جزاء، تم احتساب ضربتي جزاء عليه على التوالي أمام أتلتيكو مدريد وأوساسونا، إلى جانب طرد جود بيلينجهام على ألفاظ كان يوجهها سابقاً للحكام، قبل أن يتم اعتبارها مسيئة.