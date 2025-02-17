اتحاد الكرة يُنظم ورشة «حماية الطفل» لأندية «الأولى»

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد كرة القدم، وبالتعاون مع وزارة الأسرة، ورشة عمل حماية الطفل لأندية دوري الدرجة الأولى، في إطار جهوده الرامية لنشر ثقافة حماية الأطفال في الملاعب، لضمان ممارسة لعبة كرة القدم في بيئة مناسبة.

ناقشت الورشة التي أقيمت على مدار يومين في مقر الاتحاد بدبي العديد من المحاور، أبرزها كيفية توفير بيئة صحية للأطفال لممارسة نشاط كرة القدم، تماشياً مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، واللائحة التنفيذية الخاصة به، وأفضل الممارسات التي تتسق مع التشريعات المختصة في هذا الشأن، لتتماشى مع منظومة القيم المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لضمان توفير أعلى درجات الأمان والاستقرار للأطفال في المجال الرياضي بصفة عامة.

كما تناولت الورشة كيفية اتخاذ الخطوات الاستباقية لضمان الوقاية من أي جوانب سلبية قد يتعرض لها الأطفال، والاهتمام بالتنشئة السليمة التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وفق أسس علمية، وقواعد رصينة وخطط تدريبية ممنهجة، توفر بيئة داعمة للطفل في الأندية.

قدم محاور الورشة الدكتورة فاطمة الرئيسي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الأسرة، ومحمود الشايب، أخصائي وقاية في هيئة تنمية المجتمع.

من جهته، أكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، حرص الاتحاد على إقامة مثل هذه الورش والمبادرات التي تُعزز القيم والمبادئ السليمة في المجتمع الرياضي بهدف خلق بيئة مناسبة للأطفال، خلال ممارستهم لعبة كرة القدم، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الأسرة في حماية الأطفال، من خلال وضعها القوانين والمبادئ التي تتماشى مع القيم والأخلاق المعروفة لدى مجتمع دولة الإمارات.