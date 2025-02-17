جوارديولا: حظوظ «السيتي»1% أمام ريال مدريد في «أبطال أوروبا»



لندن (أ ف ب)



يعتقد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه يملك حظوظاً بنسبة «1 في المئة»، للتأهل على حساب ريال مدريد الإسباني، خلال مواجهتهما المرتقبة في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وخسر «السيتي» على أرضه 2-3 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، رغم تقدمه 2-1 قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي على حامل اللقب.

وقال جوارديولا: «هامش الفوز في ملعب برنابيو بعد هذا الموقف، الجميع يعرف، النسبة المئوية للتأهل، قد تكون 1 في المئة، ستكون ضئيلة جداً».

تابع المدرب الفذ، الذي قاد «السيتي» إلى اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه في الموسم قبل الماضي: «سنحاول قدر الإمكان، هذا مؤكد، سنلعب كما اعتدنا، لكن الواقع أننا هذا الموسم على مسافة بعيدة من مستوياتنا».

ويخوض «السيتي» المباراة بعد فوزه الكبير على نيوكاسل القوي في الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع، برباعية نظيفة، بينها ثلاثية «هاتريك» لمهاجمه المصري عمر مرموش القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

تابع مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق: «لمباراة واحدة، السبت، لعبنا جيداً، إنما هذا لن يغير الرأي السائد والواقع، لكن بالطبع، من الجيد أن نسافر إلى مدريد بعد نتيجة مماثلة».

في المقابل، تعادل ريال مدريد على أرض أوساسونا 1-1 في الدوري الإسباني، وباتت صدارته مهددة بحال فوز غريمه برشلونة، ثالث الترتيب بفارق ثلاث نقاط عنه، على ضيفه رايو فايكانو السادس، الاثنين.