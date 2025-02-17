برشلونة ورايو فاليكانو.. الحذر من «ضربة السبعة»!



مراد المصري (أبوظبي)



يتطلع برشلونة ورايو فاليكانو إلى الفوز في المباراة، التي تجمع بينهما اليوم الاثنين، ضمن «الجولة 24»، من الدوري الإسباني لكرة القدم، سواءً مع محاولة «البلوجرانا» إلى التقدم إلى صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد، في حال حقق النقاط الكاملة، أو مواصلة رايو فاليكانو التقدم على سلم الترتيب، والحفاظ على سجله الإيجابي، بعدما بلغ 9 مباريات متتالية، من دون أي خسارة في «الليجا».

أما على الجانب الآخر، فإن الفريقين يسودهما الحذر من تعثر بقية فرق المقدمة في هذه الجولة، حيث لم تعرف سبعة فرق من أصل 9 دخلت الجولة، وهي في مقدمة الترتيب، تحقيق الفوز، إذ تعادل أو خسر كل من ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بلباو، فياريال، ريال سوسيداد، جيرونا وأوساسونا، ويتبقى حالياً كل من برشلونة صاحب المركز الثالث ورايو فاليكانو صاحب المركز السادس، في لقاء لو انتهى بالتعادل، فإن كافة فرق المقدمة تعثرت في الجولة الأكثر غرابة إلى الآن هذا الموسم.

