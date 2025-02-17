هالاند.. هل يكون أبرز المستفيدين من صفقة عمر مرموش؟



معتز الشامي (أبوظبي)



تولي النرويجي إيرلينج هالاند مهمة تسجيل الأهداف منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، حيث أحرز 52 هدفاً في موسمه الأول، منها 36 هدفاً في الدوري الإنجليزي، ليكون صاحب الحصاد الأكبر، مقارنةً بأي لاعب آخر.

ورغم إصابته التي استمرت شهرين في موسمه الثاني، فقد سجل هالاند 38 هدفاً في الموسم الماضي، بجانب 27 هدفاً هذا الموسم، وضمنت الحصيلة المذهلة حصول اللاعب على الحذاء الذهبي مرتين و11 «هاتريك».

ولكن لم تأت أي ثلاثية لهانلاند في وقت أسرع من 13 دقيقة و54 ثانية، التي استغرقها مرموش لتسجيل أول «هاتريك» له مع مانشستر سيتي في الفوز 4-0 على نيوكاسل، وبعد 4 مباريات من دون إحراز أي هدف منذ انتقاله من آينتراخت فرانكفورت الألماني في الانتقالات الشتوية، جاء تألق مرموش في توقيت جيد، حيث يذهب «السيتي» إلى مدريد للقاء الريال في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، مع تأخره بهدف يجب التغلب عليه، بعد خسارة 3-2 على أرضه.

وكانت المرة الأولى أيضاً التي يسجل فيها لاعب من مانشستر سيتي، بخلاف هالاند 3 أهداف في مباراة واحدة، منذ فيل فودين في برينتفورد قبل أكثر من عام.

وربما يصبح هالاند من أبرز المستفيدين من صفقة مرموش، لأن الوافد الجديد يقلل عنه الضغط من مدافعي الفرق المنافسة، ويمنحه حرية الحركة وتخفيف الرقابة التي تنتقل إلى مرموش السلاح التكتيكي الجديد في يد جوارديولا.