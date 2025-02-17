«دامس» و«فيرست كلاس» يتألقان في مضمار أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

خطف المهر «دامس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأضواء بفوز مستحق بكأس لوفر أبوظبي في الشوط السابع، وتوج الجواد «فيرست كلاس» لديبوره ميهالوف، بكأس أبوظبي الذهبية في الشوط السادس، فيما حققت خيول الرحماني للسباقات، بإشراف المدرب أحمد المحيربي والفارس بين كوين، «ثنائية» عبر كل من الجواد «الليث» في كأس واحة ليوا في الشوط الثالث، والجواد «رصاصي» بكأس الجولة الأولى من التاج العربي الثلاثي في الشوط الرابع، وذلك في السباق الحادي عشر لمضمار نادي أبوظبي للسباق، الذي أقيم بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 1.8 مليون درهم.

وقدم المهر «دامس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة راي داوسون، عرضاً باهراً، أظهر مهاراته الفائقة في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، على لقب سباق لوفر أبوظبي على جوائز مالية بلغت 66 ألف درهم.

وحصد المهر «جاب عبية» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي وقيادة قيس البوسعيدي، كأس الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب أبوظبي الكلاسيكي للأمهار العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات في سن 4 سنوات، على جوائز مالية بلغت 100 ألف درهم.

وواصل الجواد «الليث» لـ «الرحماني للسباقات»، بإشراف أحمد المحيربي وقيادة بن كوين، سلسلة انتصاراته، بفوز لافت بكأس سباق واحة ليوا للفئة الثانية في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على جوائز مالية بلغت 300 ألف درهم.

ومنح المهر «رصاصي» الثنائية للرحماني للسباقات، والمدرب أحمد المحيربي والفارس بن كوين، حين فاز بكأس الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للجولة الأولى من سباق التاج العربي الثلاثي «قوائم»، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات، على جوائز مالية بلغت 230 ألف درهم.

وتوج الجواد «فيرست كلاس» لديبوره ميهالوف، بإشراف دووج واتسون وقيادة كونور بيسلي، بكأس أبوظبي الذهبية للفئة الأولى في الشوط السادس، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر، على جوائز مالية بلغت مليون درهم.

وفازت المهرة «سقارة» لخالد خليفة النابودة، بإشراف إرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي، بكأس الشوط الافتتاحي لمسافة 1400 متر، المخصص لسباق أبوظبي الكلاسيكي للمهرات العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات، على جوائز مالية بلغت المالية 100 ألف درهم.

ونال «سول ميو الموري» لفاتن أحمد رشاد مناصرة، بإشراف عادل مشاحي وقيادة ساندرو بايفا، كأس الوثبة ستاليونز في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر تكافؤ، المخصص للخيول العربية الأصيلة، على جوائز مالية بلغت 70 ألف درهم.