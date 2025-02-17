«الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة» في دبي السبت

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن إقامة منافسات النسخة الثانية من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، يومي السبت والأحد المقبلين في نادي شباب الأهلي بدبي، وسط مشاركة واسعة من لاعبي أندية وأكاديميات الدولة في مختلف الفئات العمرية.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن النسخة الثانية من البطولة تأتي بعد النجاح الكبير والإشادة الواسعة التي حظيت بها النسخة الأولى، وحجم المشاركة الذي يعكس أهميتها في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة بالدولة، حيث نجحت البطولة سريعاً في أن تصبح منصة رئيسية لاكتشاف وصقل المواهب، وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات، مما يعزز مكانتها كفعالية أساسية ضمن استراتيجية الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسين وصناعة الأبطال.

وتواصل البطولة في نسختها الثانية استقطاب اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، حيث تتضمن منافساتها فئة الأشبال D (10 و11 عاماً)، وفئة الناشئين C (12 و13 عاماً)، وفئة الناشئين B (14 و15 عاماً)، وفئة الناشئين A (16 و17 عاماً)، إضافة إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق)، ما يسهم في توفير بيئة تنافسية متكاملة تجمع بين الخبرة والموهبة، وتتيح للاعبين فرصاً استثنائية للتطور وصقل المهارات في أجواء تنافسية احترافية.

وأكد محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد، أن البطولة خطوة أساسية في استراتيجية الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسي رياضة الفنون القتالية المختلطة، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بالرياضة، وترسيخ ريادة الدولة على صعيد الرياضات القتالية، ونوّه إلى أن توفير منافسات بمعايير عالمية يسهم في رفع مستوى اللاعبين، وتمكين المواهب الشابة، وإعدادهم لتمثيل الدولة في مختلف المحافل بأفضل صورة.

وتمثل البطولة إضافة نوعية إلى أجندة رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، حيث تسهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة للبطولات المميزة، وترسّخ التزام الاتحاد بتوفير فرص تنافسية عالية المستوى للمواهب المحلية.