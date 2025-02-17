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الرياضة

«دولي الكاراتيه»: الإمارات أكدت كفاءتها العالية في تنظيم البطولات

«دولي الكاراتيه»: الإمارات أكدت كفاءتها العالية في تنظيم البطولات
17 فبراير 2025 14:30

علي معالي (أبوظبي)
أكد الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أن دولة الإمارات أكدت كفاءتها العالية في استضافة البطولات العالمية للعبة، جاء ذلك أثناء وصول سبينوس لمتابعة منافسات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة، والمقرر لها من 20 حتى 23 فبراير الجاري بمجمع زايد الرياضي.
كان في استقبال رئيس الاتحاد الدولي، كل من اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاحاد الدولي، راشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وجرى اجتماع تنسيقي بين الثلاثي، بشأن الجولة الأولى من موسم الدولي العالمي للشباب بالفجيرة، والذي يشهد مشاركة قياسية تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة.
كما تناول الاجتماع الترتيبات والإجراءات التنظيمية اللازمة لإنجاح الحدث الكبير بـ«الفجيرة 2025»، بالإضافة إلى النقاط المتعلقة بتأمين سلامة اللاعبين المشاركين، وعبر اللواء الرزوقي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عن سعادته بتنظيم البطولات العالمية للكاراتيه على أرض الدولة، مؤكداً على التقدير الكبير الذي يحظى به الاتحاد الدولي للكاراتيه لدقة تنظيم الإمارات لهذه الفعاليات. 
كما أشاد الرزوقي بتجربة الإمارات الناجحة في تنظيم بطولة العالم للكاراتيه في دبي 2020، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي يثق بقدرة الإمارات على إدارة مثل هذه البطولات العالمية بكفاءة عالية.
وقال أنطونيو سبينوس: «أثبتت الإمارات جدارتها كوجهة متميزة لاستضافة بطولات الكاراتيه العالمية، والتحضيرات الجارية لبطولة الدوري العالمي للشباب تعكس الاحترافية العالية للمنظمين وحرصهم على توفير أفضل الظروف للرياضيين، ونحن في الاتحاد الدولي نقدر التعاون المثمر مع الاتحاد الإماراتي، ونتطلع إلى بطولة ناجحة تسهم في تطوير الكاراتيه على المستوى العالمي».

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