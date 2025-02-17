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الرياضة

وايلد وتيرتش بطلا جولة أبوظبي الافتتاحية لـ«عالمية» الترايثلون

وايلد وتيرتش بطلا جولة أبوظبي الافتتاحية لـ«عالمية» الترايثلون
17 فبراير 2025 15:00

أبوظبي (الاتحاد)
افتتح النجم النيوزيلندي هايدن وايلد والألمانية ليزا تيرتش مشوارهما في سلسلة بطولة العالم للترايثلون بانتصارات رائعة هذا الأسبوع، حيث وصل كلاهما إلى منصة التتويج في جولة مدن أبوظبي، الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للترايثلون والتي تقام بدعم من «طاقة».
وفي النسخة العاشرة من هذا الحدث العالمي المرموق، انطلقت المنافسات بجزيرة الحديريات، التي احتضنت البطولة للمرة الأولى، وسط أجواء حماسية ومستوى تنافسي رفيع من نخبة الرياضيين العالميين.
شهد سباق نخبة المحترفات هيمنة ألمانية كاملة، حيث توّجت ليزا تيرتش بالمركز الأول متقدمة على زميلتيها نينا إيم ولورا ليندمان، في إنجاز يؤكد تفوق المنتخب الألماني في هذه الفئة. وفي سباق نخبة المحترفين للرجال، أحرز النجم النيوزيلندي هايدن وايلد المركز الأول، متفوقاً على الأسترالي مات هاوزر الذي حلّ ثانياً، فيما ذهب المركز الثالث إلى البرتغالي فاسكو فيلاسا.
أقيمت سباقات البطولة في جزيرة الحديريات للمرة الأولى، حيث أظهر الرياضيون المحليون والدوليون قدرات رياضية استثنائية وعزيمة ملموسة على مدى يومين من المنافسات في العاصمة الإماراتية.
استقطبت البطولة أكثر من 1400 رياضي من مختلف الفئات، بمن في ذلك المحترفون، الهواة، أصحاب الهمم، والأطفال، ما يعكس الشعبية المتزايدة لرياضة الترايثلون في المنطقة، وشهدت السباقات مشاركة رياضيين من أكثر من 32 جنسية، في حدث يعزّز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضات المتعددة.
وفي سباق كأس العالم لفئة أصحاب الهمم، حققت كليفين تيجيندراسا بسباق السيدات لتمنح دولة الإمارات لقباً مميزاً، بينما حصد سيف الدين سعيد المركز الأول لمصر في سباق الرجال، كما قدمت الفعالية لمحة عن مستقبل الرياضة، حيث تنافس 120 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاماً في سباقات مميزة، وفازت أتاليا بيكر من نيوزيلندا بالمركز الأول في سباق الفتيات، فيما فاز بين هون من النمسا بسباق الفتيان.

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