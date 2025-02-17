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الرياضة

مرموش.. 5 بصمات «عميقة» في الموسم الحالي

مرموش.. 5 بصمات «عميقة» في الموسم الحالي
17 فبراير 2025 14:10

عمرو عبيد (القاهرة)
افتتح عُمر مرموش سجله التهديفي مع مانشستر سيتي بـ«أفضل صورة مُمكنة»، بعدما أحرز «هاتريك» في شباك نيوكاسل خلال الجولة الـ25 من «البريميرليج»، ليقود «البلومون» للفوز بــ«رُباعية» ويُعيده إلى «المُربع الذهبي» مرة أخرى، ونجح مرموش خلال الموسم الحالي مع فريقي آينتراخت فرانكفورت و«السيتي»، في تسجيل 4 «ثُنائيات» و«ثُلاثية» واحدة، بإجمالي 5 «بصمات عميقة» في جميع البطولات التي شارك خلالها حتى الآن.
وبدأ «الأمير المصري» تلك السلسلة بـ«ثُنائية» مُبكرة في الجولة الثالثة من الدوري الألماني، أسكنها شباك فولفسبورج، ثم عاد ليُسجل هدفين ويصنع مثلهما في الجولة الخامسة أمام هولشتاين كيل في «البوندسليجا»، وألحقها بـ«ثُنائية» أخرى في الجولة السادسة على حساب «العملاق» بايرن ميونيخ، وأخيراً كررها للمرة الرابعة مع فرانكفورت في الجولة الـ12، في مرمى هايدينهايم، وعقب انتقاله إلى صفوف «سيتي بيب»، نجح في تسجيل أول «هاتريك» له هذا الموسم، بل في مسيرته الاحترافية كلها، خلال مواجهة نيوكاسل.
ولم يخسر مرموش أيّاً من تلك المباريات التي سجل فيها «ثُنائية» أو «هاتريك»، حيث كان العنصر الحاسم في أغلبها، بعدما فاز «آينتراخت» بهدفيه على حساب فولفسبورج، كما شارك في أهداف فريقه الأربعة أمام «هولشتاين»، ووقّع على جميع الأهداف الثلاثة التي تعادل بها مع «البافاري»، بتسجيله مرتين وصناعة هدف، كما شارك في الفوز على هايدينهايم، قبل أن يُسجّل «الهاتريك» ضمن «رُباعية البلومون» في شباك «الماكبيز».
أهداف مرموش الاستثنائية تلك، أتت أغلبها بعد محاولات عدة خلال المباريات، باستثناء مواجهة بايرن ميونيخ، التي أحرز فيها «ثُنائية» من تسديدتين فقط، بكفاءة كاملة بلغت 100%، ثم احتاج إلى 4 محاولات ليُسجل «الهاتريك» مع السيتي، بنسبة فاعلية بلغت 75%، لكن المُثير أن «ثُنائياته» الأخرى سُجلت جميعها عبر تسديد 7 كرات في كل مرة، في مفارقة غريبة، ووقتها نجح في تحويل 28.6% من محاولاته إلى أهداف.

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