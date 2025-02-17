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الرياضة

المجبري يتّهم أوسماييتش بـ «الإهانات»!

المجبري يتّهم أوسماييتش بـ «الإهانات»!
17 فبراير 2025 14:24

 
لندن (أ ف ب)


اتهم التونسي حنبعل المجبري لاعب وسط بيرنلي في المستوى الثاني من الدوري الإنجليزي لكرة القدم «التشامبيونشيب»، مهاجم برستون المونتينيجري ميلوتين أوسماييتش بتوجيه عبارات عنصرية إليه خلال مواجهة الفريقين.
وبدا لاعب مانشستر يونايتد السابق، الذي ولد في فرنسا وتدرج في أكاديمية موناكو، غاضباً على أرض الملعب بعد مشادة مع أوسماييتش، أبلغ بها مدربه سكوت باركر.
وقال باركر: «رأينا بوضوح أنه كان منزعجاً للغاية في تلك اللحظة، وحاولنا أولاً فهم ما حدث بالضبط، لأنه كان من الواضح أنه تأثر بشدة».
وندد حنبعل على حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بالإهانات العنصرية ضده، وكتب التونسي الدولي (22 عاماً): «لن أبقى صامتاً بشأن ما حدث، سأدين دائماً العنصرية في كل مرة أسمعها أو أراها، هذه هي الطريقة الوحيدة للتغيير رياضة ومجتمعاً». 

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وأضاف: «أنا شخص قوي، لكن لا ينبغي لأحد أن يتحمل هذه الإهانات المقززة على أرض الملعب».
في المقابل، نفى أوسماييتش «بقوة» اتهامات حنبعل بعد الاجتماع مع هيئة التحكيم، بحسب ما أورد نادي برستون.
ويملك اللاعب المونينيجري سوابق، وفي سبتمبر الماضي، عض اللاعب منافسه من بلاكبيرن روفرز الويلزي أوين بيك، ما أدى إلى إيقافه ثماني مباريات وغرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني (حوالي 19 ألف دولار).
وأصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بياناً عبّر فيه عن شجبه لتعرض لاعب المنتخب لإهانات عنصرية، مشيراً إلى أنه يتابع بقلق هذه القضية.
وقال الاتحاد التونسي: «تعبر الجامعة التونسية عن إدانتها بشدة لمثل هذه التصرفات العنصرية، وتؤكد دعمها الكامل والمطلق لابنها حنبعل المجبري في مواجهة هذا التعدي المؤسف».
وتابعت: «تؤكد الجامعة التونسية على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة العنصرية في الرياضة، وتطبيق أقسى العقوبات على من يسهم في نشر هذا السلوك غير المقبول، كما تتوجه إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وإلى إدارة نادي بيرنلي، مناشدة إياهما عدم الصمت إزاء هذا الانتهاك الخطير، ودعم اللاعب حنبعل والوقوف إلى جانبه».

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