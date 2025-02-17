الدوري الإسباني يكافح «قرصنة» المباريات



مدريد (أ ف ب)



أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» حظر منصتين جديدتين للبث التدفقي غير القانوني، يضمان أكثر من 400 ألف مستخدم شهرياً.

وبحسب بيان الرابطة، بثت المنصتان مباريات كرة القدم مباشرة بشكل غير قانوني، مستخدمتين البنية التحتية لشركة Cloudflare الأميركية للأمن السيبراني «لإخفاء أنشطتهما الجرمية تحت نطاقات مشروعة».

ورحبت رابطة الدوري التي تكثف حملاتها ضد القرصنة بنجاحها «مرة أخرى في إثبات قدرتها على الاستجابة للاحتيال السمعي-البصري، من خلال إجراءات ناجعة نفذها فريق متخصص».

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت في نوفمبر 2024 إغلاق منصة Cristal Azul غير القانونية التي كانت تنقل مجاناً مباريات «الليجا» ودوري الدرجة الثانية لنحو 78 ألف مستخدم، مقابل أضرار قُدّرت بأكثر من 42 مليون يورو «44 مليون دولار».

وأعادت رابطة الدوري التأكيد أنها تجعل مكافحة القرصنة من أولوياتها، وأنها ستواصل التعاون مع مشغلي الهاتف لتحديد وإغلاق المنصات غير القانونية، بغية حماية «النزاهة والجدوى الاقتصادية ومصدر الدخل الرئيس للأندية وصناعة الرياضة بشكل عام».