الثلاثاء 18 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الدوري الإسباني يكافح «قرصنة» المباريات

الدوري الإسباني يكافح «قرصنة» المباريات
17 فبراير 2025 18:16

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مدريد يتعرض إلى ضربة موجعة
برشلونة يدين بـ35% من «الصدارة» إلى ليفاندوفسكي!


أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» حظر منصتين جديدتين للبث التدفقي غير القانوني، يضمان أكثر من 400 ألف مستخدم شهرياً.
وبحسب بيان الرابطة، بثت المنصتان مباريات كرة القدم مباشرة بشكل غير قانوني، مستخدمتين البنية التحتية لشركة Cloudflare الأميركية للأمن السيبراني «لإخفاء أنشطتهما الجرمية تحت نطاقات مشروعة».
ورحبت رابطة الدوري التي تكثف حملاتها ضد القرصنة بنجاحها «مرة أخرى في إثبات قدرتها على الاستجابة للاحتيال السمعي-البصري، من خلال إجراءات ناجعة نفذها فريق متخصص».
وكانت السلطات الإسبانية أعلنت في نوفمبر 2024 إغلاق منصة Cristal Azul غير القانونية التي كانت تنقل مجاناً مباريات «الليجا» ودوري الدرجة الثانية لنحو 78 ألف مستخدم، مقابل أضرار قُدّرت بأكثر من 42 مليون يورو «44 مليون دولار».
وأعادت رابطة الدوري التأكيد أنها تجعل مكافحة القرصنة من أولوياتها، وأنها ستواصل التعاون مع مشغلي الهاتف لتحديد وإغلاق المنصات غير القانونية، بغية حماية «النزاهة والجدوى الاقتصادية ومصدر الدخل الرئيس للأندية وصناعة الرياضة بشكل عام».

إسبانيا
الدوري الإسباني
الليجا
آخر الأخبار
الحِرف المغربية.. لمسات إبداعية بـ«أيام الشارقة التراثية»
الترفيه
الحِرف المغربية.. لمسات إبداعية بـ«أيام الشارقة التراثية»
اليوم 21:10
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
اليوم 20:48
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
اليوم 20:39
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
علوم الدار
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
اليوم 20:35
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
الرياضة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©